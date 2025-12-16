OAG nomeia Filip Filipov, ex-executivo da Skyscanner, como novo diretor executivo

A OAG anuncia hoje a nomeação de Filip Filipov, ex-executivo da Skyscanner, como novo diretor executivo.

Filip Filipov ocupa atualmente o cargo de diretor de operações (COO) da empresa e sucede Phil Callow, que optou por deixar a função após treze anos de transformaçãoàfrente da OAG para se dedicar a outros interesses. Desde que ingressou na empresa em 2024, Filipov desempenhou um papel fundamental na ambiciosa próxima fase de crescimento e aceleração contínua da companhia. Ele agora liderará a OAG rumo a uma nova era definida por produtos de dados avançados e inteligência impulsionada por IA. Antes de ingressar na OAG, Filipov ocupou cargos de liderança em tecnologia de viagens e consultoria em big data, inclusive na equipe executiva da Skyscanner.

Filip Filipov disse: “É um privilégio assumir este cargo e liderar uma empresa com uma história e reputação tão sólidas. Estou entusiasmado com o que está por vir e comprometido em servir nossos clientes com a confiabilidade, o serviço e a inovação de que eles dependem.”

A presidente da OAG, Gehan Talwatte, comentou: “A nomeação de Filip reflete nosso sólido planejamento de sucessão e nosso compromisso com a estabilidade, a continuidade e o crescimento sustentado. Nossos clientes, parceiros e o setor podem esperar que a OAG continue a fornecer o serviço confiável e a inovação pelos quais somos conhecidos. Phil apoiará a transição durante o primeiro trimestre de 2026 e, posteriormente, se tornará um conselheiro do Conselho.”

O CEO em fim de mandato da OAG, Phil Callow, disse: “Tendo conduzido a OAG por diversas ondas de mudança e desempenhado um papel fundamental na sua construção até o patamar atual, decidi que chegou a hora de passar o bastão para alguém novo. Foi um enorme privilégio liderar um grupo de pessoas tão excepcionais e estou extremamente entusiasmado com o futuro delas, especialmente com a liderança dinâmica de Filip.”

A OAG é uma plataforma de dados líder para a indústria global de viagens, oferecendo uma fonte única e inédita para dados de oferta, demanda e preços. Para mais informações sobre a OAG, visite www.oag.com

