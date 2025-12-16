Eztec moderniza gestão de gastos com o PagCorp

A Eztec, construtora e incorporadora especializada em empreendimentos residenciais e comerciais de médio e alto padrão, modernizou a gestão de despesas de seus canteiros de obras e plantas a partir da adoção do PagCorp, solução de meios de pagamento corporativos da ACG | PagCorp. A fintech oferece um sistema completo com aplicativos e múltiplos cartões Mastercard integrados, que substituíram o antigo processo manual da “caixinha”.

Antes da parceria, o controle desses valores emergenciais era feito por meio de comprovantes físicos, o que tornava a checagem das despesas mais lenta, sujeita a erros e desalinhada com as políticas de governança. Com o PagCorp, a Eztec passou a contar com uma plataforma que garante visibilidade total dos gastos, checagem automatizada de compras e comprovantes e maior segurança no uso dos recursos. Cada obra passou a operar com o “Cartão Caixinha”, eliminando o uso de dinheiro físico, adiantamentos e reembolsos.

De acordo com Marcella Zarzur, coordenadora de Controladoria da Eztec, a adoção da solução trouxe ganhos expressivos para a rotina administrativa: “Antes, era necessário conferir manualmente centenas de notas fiscais. Hoje, com os cartões PagCorp, digitalizamos esse fluxo e eliminamos documentos físicos. Isso resultou em mais agilidade, praticidade e eficiência no dia a dia. O PagCorp simplificou a rotina e contribuiu diretamente para a melhoria da gestão operacional”.

Além das áreas de obra, o setor de vendas da construtora também passou a utilizar o PagCorp para despesas cotidianas. Desde abril deste ano, a Eztec adotou ainda o PagCorp Premiações, solução voltada a campanhas de incentivo para equipes comerciais. A flexibilidade da plataforma permite personalização dos cartões conforme o uso, com categorias e nomenclaturas definidas pela própria empresa.

Tecnologia, IA e governança

O PagCorp conta com inteligência artificial e dashboards de BI que organizam e analisam as despesas registradas, transformando dados antes dispersos em informações estratégicas que fortalecem a governança corporativa. A ACG | PagCorp desenvolveu inclusive sua própria IA, chamada Bob, que agiliza a análise de gastos específicos sem a necessidade de abrir comprovante por comprovante.

Para Liliane Josua Czarny, sócia e co-CEO da ACG | PagCorp, os cartões corporativos são essenciais para promover eficiência e segurança nas empresas: “Essas ferramentas se destacam pelo potencial de combate à fraude, com acompanhamento de gastos em tempo real, limites predefinidos e mais transparência nas transações e na prestação de contas”.

Entre os principais resultados percebidos pela Eztec estão a rapidez no pagamento das despesas das obras por meio do “Cartão Caixinha” e o aumento do controle interno, já que todos os comprovantes passam por dupla checagem — primeiro pelo gestor da obra e depois pela Controladoria.

Marcella reforça que a parceria trouxe ganhos para toda a operação: “O PagCorp foi implementado para otimizar processos e garantir maior conformidade com as políticas internas da Eztec. A ferramenta trouxe organização, agilidade e transparência na gestão dos recursos. Além disso, o suporte da equipe da ACG é rápido, eficiente e sem burocracia. A parceria já dura mais de dois anos e tem sido fundamental para o sucesso das nossas operações”.