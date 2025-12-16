Rose Nascimento assume a presidência da SBCC (2026–2027)

A RN Processo Asséptico comunica a posse de sua sócia-fundadora e diretora-geral, Rose Nascimento, como presidente da Sociedade Brasileira de Controle de Contaminação (SBCC) para o biênio 2026/2027. A cerimônia ocorreu no dia 4 de dezembro, na sede da entidade, em São Paulo (SP), durante o evento que também marcou a 4ª edição do SBCC Conecta.

O encontro reuniu cerca de 60 executivos, entre diretores, parceiros e representantes de empresas associadas, e teve como tema “Balanço, Oportunidades e Desafios para 2026”. Na ocasião, foram apresentados os principais resultados da gestão anterior, bem como as frentes estratégicas da entidade, incluindo ações de normalização, capacitação técnica e fortalecimento do associativismo no setor de controle de contaminação.

Eleita presidente da SBCC com apoio da diretoria anterior, Rose Nascimento destacou a importância da continuidade institucional e do trabalho coletivo. Com sólida trajetória técnica na área de processos assépticos, sua atuação é reconhecida pela integração entre regulamentação, prática industrial e educação profissional, pilares que também norteiam a missão da RN Processo Asséptico.

A nova diretoria da SBCC assume oficialmente a partir de 15 de dezembro, já com planejamento estruturado para ações de curto, médio e longo prazo. A programação para 2026 será apresentada em breve, com base no planejamento estratégico do biênio. Para a RN Processo Asséptico, a posse de Rose Nascimento reforça seu posicionamento como referência técnica no mercado e seu compromisso contínuo com a evolução do setor e a proteção da saúde pública.