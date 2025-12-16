Duosystem reúne regulação e telessaúde em um único hub

A Duosystem, empresa brasileira especializada em tecnologia da informação para o setor da saúde, lançou o DUOCORE, uma plataforma unificada que reúne e integra todas as soluções oferecidas pela companhia em um único ecossistema digital. A nova suíte consolida módulos de Regulação, Telessaúde, Gestão e Comunicação, marcando uma nova fase de expansão do portfólio voltada à entrega de soluções completas para a gestão digital de sistemas de saúde.

Com arquitetura baseada em Registro Eletrônico de Saúde (RES) e compatibilidade com os padrões HL7 e RNDS, o DUOCORE permite o intercâmbio seguro de informações entre instituições públicas e privadas — incluindo redes hospitalares, operadoras de saúde e o Sistema Único de Saúde (SUS).

Segundo João Paulo Campi, presidente da Duosystem, o DUOCORE foi desenvolvido para conectar as diferentes etapas do cuidado — “da regulação e agendamento até o diagnóstico, tratamento e acompanhamento” —, unificando as tecnologias da empresa e aplicando automação de forma intensiva.

Integração e eficiência

Entre seus recursos, o sistema concentra o histórico do paciente em um RES centralizado e interoperável, capaz de se integrar a bases como TISS, Saúde@SUS, CNES, SIRESP, UPA 24h, SAMU 192, HÓRUS e Medex.

João Paulo Campi explica que os módulos de Regulação e Gestão de Acesso utilizam algoritmos e análises preditivas para otimizar a alocação de recursos, reduzir filas e apoiar decisões em tempo real. “Já o módulo de Telessaúde incorpora teletriagem, receita digital, acompanhamento remoto, além de suporte ao ensino a distância e dispositivos médicos conectados”.

Outro destaque é o Comunica+, plataforma dedicada à interação com pacientes e profissionais, com chatbot, notificações, streaming e avaliação de serviços.

Segurança e conformidade

Com certificação ISO/IEC 27001, o DUOCORE segue os requisitos da Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) e padrões internacionais de segurança da informação. Campi afirma que a solução adota protocolos rigorosos para assegurar a confidencialidade e a integridade dos dados clínicos.

Para ele, o lançamento reforça a consolidação de ecossistemas digitais na saúde. “Acreditamos que a tecnologia pode transformar o setor, tornando-o mais eficiente, acessível e personalizado. Essa plataforma foi concebida para oferecer uma visão integrada do cuidado, baseada em dados e inteligência”.

Com atuação em diversas regiões do país, a Duosystem vem intensificando investimentos em inovação e no desenvolvimento de soluções interoperáveis. A empresa aposta que o avanço da digitalização e da gestão orientada por dados deve impulsionar a demanda por ferramentas que unam tecnologia, regulação e eficiência operacional no sistema de saúde brasileiro.