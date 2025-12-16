Assine
overlay
Início Mundo Corporativo
Mundo Corporativo

Associados elegem novo Conselho de Administração e Fiscal do IBRI

O Instituto Brasileiro de Relações com Investidores anuncia os nomes dos doze membros do Conselho de Administração e dos três membros do Conselho Fiscal, após término do processo eleitoral.

Publicidade
Carregando...
DI
DINO
DI
DINO
Repórter
16/12/2025 18:37

compartilhe

SIGA
x
Associados elegem novo Conselho de Administração e Fiscal do IBRI
Associados elegem novo Conselho de Administração e Fiscal do IBRI crédito: DINO

O Instituto Brasileiro de Relações com Investidores (IBRI) divulga os nomes dos novos Conselheiros de Administração e Fiscal para o biênio 2026-2027. A eleição se iniciou em 13 de novembro de 2025 e foi concluída em 12 de dezembro de 2025. O sistema de votação e o resultado foram auditados pela PwC.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Em ordem alfabética, os eleitos para o Conselho de Administração do IBRI para o biênio 2026-2027 foram: André Vasconcellos; Augusto Vilela; Bruna Rodrigues Gambôa; Danilo Herculano Andrade da Silva; Fernando Foz Macedo; Gustavo Lopes Rodrigues; Lícia Maria Peres Rosa; Luciana Oliveti Chiminazzo; Marcus Thieme; Marina Miranda; Natasha Utescher; e Roberta Pimphari Varella.

Em ordem alfabética, os eleitos para o Conselho Fiscal do IBRI para o biênio 2026-2027 foram: Felipe Clemente, Luis Navarro e Marcos Badollato.

O Conselho de Administração será composto por doze membros, que foram eleitos para um mandato de dois anos e que obtiveram maior número de votos válidos.

Já o Conselho Fiscal será composto por três membros, que foram eleitos, também, para um mandato de dois anos e que obtiveram maior número de votos válidos.

Para mais informações sobre o processo eleitoral do IBRI, basta acessar: https://www.ibri.com.br/pt-br/noticias/processo-eleitoral-ibri-2025/



Website: http://www.ibri.com.br

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay