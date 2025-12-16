Associados elegem novo Conselho de Administração e Fiscal do IBRI

O Instituto Brasileiro de Relações com Investidores (IBRI) divulga os nomes dos novos Conselheiros de Administração e Fiscal para o biênio 2026-2027. A eleição se iniciou em 13 de novembro de 2025 e foi concluída em 12 de dezembro de 2025. O sistema de votação e o resultado foram auditados pela PwC.

Em ordem alfabética, os eleitos para o Conselho de Administração do IBRI para o biênio 2026-2027 foram: André Vasconcellos; Augusto Vilela; Bruna Rodrigues Gambôa; Danilo Herculano Andrade da Silva; Fernando Foz Macedo; Gustavo Lopes Rodrigues; Lícia Maria Peres Rosa; Luciana Oliveti Chiminazzo; Marcus Thieme; Marina Miranda; Natasha Utescher; e Roberta Pimphari Varella.

Em ordem alfabética, os eleitos para o Conselho Fiscal do IBRI para o biênio 2026-2027 foram: Felipe Clemente, Luis Navarro e Marcos Badollato.

O Conselho de Administração será composto por doze membros, que foram eleitos para um mandato de dois anos e que obtiveram maior número de votos válidos.

Já o Conselho Fiscal será composto por três membros, que foram eleitos, também, para um mandato de dois anos e que obtiveram maior número de votos válidos.