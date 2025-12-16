Assine
Mundo Corporativo

Projeto Stand Up Para Todos oferece aulas gratuitas

O projeto visa democratizar o acesso aos esportes com prancha

16/12/2025 18:37

Projeto Stand Up Para Todos oferece aulas gratuitas

Nos dias 18, 19 e 20 de dezembro, o Parque Municipal Sampaio Moreira, localizado próximo ao CEU do Carrão, na cidade de São Paulo, será palco do projeto Stand Up Para Todos, uma iniciativa que oferece aulas gratuitas e equipamentos completos para quem deseja vivenciar, pela primeira vez, a modalidade Stand Up Paddle.

O projeto visa democratizar o acesso aos esportes com prancha, proporcionando uma experiência segura, orientada e inclusiva para o público, especialmente para pessoas que nunca tiveram contato com esse tipo de prática esportiva.

O Stand Up Para Todos é um projeto patrocinado pela Prefeitura do Município de São Paulo, por meio da Secretaria Municipal de Esportes, e conta com o apoio do vereador George Hato.

A realização é da Associação Brasileira da Indústria de Esportes com Prancha (ABIEP), entidade que atua no fomento, desenvolvimento e difusão dos esportes com prancha no Brasil, promovendo inclusão social, educação esportiva e novas experiências por meio do contato com a água e a natureza.

Durante os três dias de evento, o público poderá participar de aulas práticas conduzidas por instrutores, utilizando equipamentos adequados e com total suporte técnico, em um ambiente pensado para todas as idades e níveis de experiência.

Serviço:

Evento: Stand Up Para Todos
Quando: 18, 19 e 20 de dezembro, das 9h às 17h
Local: Parque Municipal Sampaio Moreira – próximo ao CEU do Carrão
Atividade: aulas gratuitas de Stand Up Paddle com equipamentos incluídos
Patrocínio: Prefeitura de São Paulo – Secretaria Municipal de Esportes
Realização: Associação Brasileira da Indústria de Esportes com Prancha (ABIEP)
Público-alvo: a partir de 6 anos. Menores de idade devem estar acompanhados de um adulto responsável.



Website: https://www.instagram.com/abiep_oficial/

