BRAZIL POTASH ESTIMA ATÉ ~US$ 94 MILHÕES EM POTENCIAIS ECONOMIAS TRIBUTÁRIAS DO GOVERNO BRASILEIRO APÓS REGISTRO NA SUFRAMA

Empresa recebe registro oficial da SUFRAMA, possibilitando acesso a incentivos fiscais federais

Marco demonstra forte apoio do governo federal brasileiro e reduz riscos em premissas-chave do projeto

MANAUS, Brasil, Dec. 16, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Brazil Potash Corp. ("Brazil Potash" ou a "Companhia") (NYSE-American: GRO), uma empresa de exploração e desenvolvimento mineral com um projeto crítico de potássio agrícola, o Projeto Autazes, anunciou hoje que sua subsidiária brasileira integral, Potássio do Brasil Ltda., recebeu registro oficial da SUFRAMA (Superintendência da Zona Franca de Manaus), a agência federal responsável por gerenciar regimes de incentivos fiscais sob o marco da Zona Franca de Manaus (ZFM) na Região da Amazônia Ocidental. O registro na SUFRAMA significa que a Companhia está habilitada a operar sob os procedimentos de incentivos fiscais administrados pela SUFRAMA, sujeito às regras aplicáveis, aprovações e autorizações específicas do projeto.

A Companhia estima que o acesso aos regimes de incentivos fiscais federais administrados pela SUFRAMA pode resultar em até ~US$ 94 milhões em economia tributária estimada durante a fase de construção, sujeito ao cumprimento dos requisitos aplicáveis e autorizações individuais. Este marco valida premissas financeiras fundamentais que sustentam o modelo econômico do projeto e demonstra o contínuo forte apoio das autoridades federais brasileiras.





Raphael Bloise, Diretor de Projetos da Potássio do Brasil, recebe o certificado de registro da SUFRAMA de Bosco Saraiva, Superintendente da SUFRAMA, em cerimônia formal em Manaus no dia 16 de dezembro de 2025.

Em reconhecimento a este marco, o Superintendente da SUFRAMA convidou representantes da Brazil Potash para receber o certificado de registro pessoalmente em uma cerimônia formal em Manaus. A reunião, que aconteceu em 16 de dezembro de 2025, contou com a presença de representantes da Companhia, incluindo o Diretor de Projetos, Raphael Bloise, e destacou a relação colaborativa entre o governo federal e o Projeto Autazes.

"Garantir o registro na SUFRAMA é um marco importante que apoia as premissas tributárias que há muito tempo antecipamos para o Projeto Autazes," disse Raphael Bloise, Diretor de Projeto da Potássio do Brasil. "Este registro aumenta a visibilidade e previsibilidade em nosso modelo financeiro, enquanto os incentivos fiscais efetivos permanecem sujeitos às regras aplicáveis, procedimentos e autorizações específicas do projeto, e ressalta o compromisso do governo federal em apoiar o desenvolvimento mineral estratégico na região amazônica."

Como uma entidade enquadrada no Amazonas Ocidental, a Potássio do Brasil agora está habilitada a solicitar e operar sob os seguintes regimes de incentivos fiscais federais, sujeito a procedimentos e aprovações aplicáveis:

Imposto de Importação (II): Potencial isenção ou redução sobre importações qualificadas realizadas sob o marco da Zona Franca de Manaus, sujeito aos procedimentos e aprovações da SUFRAMA e da Receita Federal

Potencial isenção ou redução sobre importações qualificadas realizadas sob o marco da Zona Franca de Manaus, sujeito aos procedimentos e aprovações da SUFRAMA e da Receita Federal Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI): Isenção sobre bens qualificados importados ou produzidos sob o marco da ZFM, sujeito às regras e aprovações aplicáveis.





Essas isenções aplicam-se às despesas de capital durante a fase de construção do Projeto Autazes e são administradas pela SUFRAMA, uma agência federal vinculada ao Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio do Brasil.

Sobre a Brazil Potash

A Brazil Potash (NYSE-American: GRO) (www.brazilpotash.com) está desenvolvendo o Projeto Autazes para fornecer fertilizantes sustentáveis a um dos maiores exportadores agrícolas do mundo. O Brasil é crítico para a segurança alimentar global, pois o país possui entre as maiores quantidades de água doce, terras aráveis e um clima ideal para o crescimento de culturas durante todo o ano, mas é vulnerável, pois importou mais de 95% de seu fertilizante de potássio em 2024, apesar de ter o que se prevê ser uma das maiores bacias de potássio não desenvolvidas do mundo em seu próprio quintal. O potássio produzido será transportado principalmente usando barcaças fluviais de baixo custo em um sistema de rios interiores em parceria com a Amaggi (www.amaggi.com.br), um dos maiores agricultores e operadores logísticos de produtos agrícolas do Brasil. Com uma produção anual inicial planejada de até 2,4 milhões de toneladas por ano, a administração da Brazil Potash acredita que poderia potencialmente suprir aproximadamente 20% da demanda atual de potássio no Brasil. A administração antecipa que 100% da produção da Brazil Potash será vendida domesticamente para reduzir a dependência do Brasil de importações de potássio, ao mesmo tempo que mitiga aproximadamente 1,4 milhão de toneladas por ano de emissões de GEE.

Nota de Advertência Sobre Declarações Prospectivas

Este documento contém declarações prospectivas conforme definidas na Seção 27A da Lei de Valores Mobiliários de 1933, conforme alterada, e na Seção 21E da Lei de Câmbio de Valores Mobiliários de 1934, conforme alterada, ou na Lei de Reforma de Litígio de Valores Mobiliários Privados dos Estados Unidos de 1995, que são declarações que não são fatos históricos. Todas as declarações, exceto declarações de fatos históricos, incluídas aqui e declarações públicas de nossos executivos ou representantes, que abordam atividades, eventos ou desenvolvimentos que nossa administração espera ou antecipa que ocorrerão ou possam ocorrer no futuro, são declarações prospectivas, incluindo, mas não se limitando a, coisas como o registro na SUFRAMA, os benefícios de tal registro, incluindo economias tributárias e outras, estratégia comercial futura, planos e objetivos, vantagens competitivas e expansão e crescimento de nosso negócio. Essas declarações prospectivas, juntamente com termos como "antecipar", "esperar", "pretender", "pode", "irá", "deveria" e outros termos comparáveis, envolvem riscos e incertezas porque se relacionam a eventos e dependem de circunstâncias que ocorrerão no futuro, e incluem riscos relacionados a mudanças nas políticas e procedimentos governamentais; falha em receber aprovações para economias ou isenções fiscais solicitadas; mudanças em nossas operações; incertezas relativas a estimativas; riscos relacionados ao setor; o sucesso comercial de, e riscos relacionados a, nossas atividades de desenvolvimento; incertezas e riscos relacionadosànossa dependência de contratados e consultores. Essas declarações incluem declarações sobre a intenção, crença ou expectativas atuais da Companhia e membros de sua administração, bem como as premissas sobre as quais tais declarações são baseadas, e tais declarações prospectivas incluem, sem limitação, declarações sobre o registro na SUFRAMA e benefícios fiscais associados, a possibilidade de avançar discussões de financiamento de projeto, cronogramas de desenvolvimento de projeto, avanço da construção, capacidade de produção, projeções de demanda de mercado, vantagens de custo, benefícios ambientais e o status do projeto da Companhia, regulamentação governamental e regulamentação ambiental. Embora tenhamos tentado identificar fatores importantes que poderiam causar resultados reais a diferirem materialmente daqueles descritos em declarações prospectivas, pode haver outros fatores que causem resultados não conforme antecipado, estimado ou pretendido. Embora essas declarações prospectivas tenham sido baseadas em premissas que a Companhia acredita serem razoáveis quando feitas, advertimos que declarações prospectivas não são garantias de desempenho futuro e que resultados, desempenho ou realizações reais podem diferir materialmente daquelas feitas ou sugeridas pelas declarações prospectivas contidas neste comunicado. Além disso, mesmo que nossos resultados, desempenho ou realizações sejam consistentes com as declarações prospectivas contidas neste comunicado, esses resultados, desempenho ou realizações podem não ser indicativos de resultados, desempenho ou realizações em períodos subsequentes.

As declarações prospectivas estão sujeitas a riscos e incertezas, muitos dos quais estão além do controle da Companhia, incluindo aqueles descritos na seção "Fatores de Risco" do relatório anual da Companhia no Formulário 20-F arquivado na Securities and Exchange Commission e outros arquivamentos. Esses riscos incluem, mas não se limitam a, flutuações na oferta e demanda de potássio, mudanças nas pressões competitivas, tempo e valor de despesas de capital, mudanças nos mercados de capitais, flutuações de moeda e taxa de câmbio, condições geológicas ou ambientais inesperadas, mudanças na legislação e regulamentações governamentais, desenvolvimentos políticos ou econômicos em jurisdições relevantes, sucesso na obtenção de licenças e autorizações necessárias, capacidade de garantir financiamento de projeto e outros riscos operacionais.

