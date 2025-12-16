Larca conclui primeira liquidação de FIDC de R$ 300 milhões

A Larca Capital, especializada em antecipação de recebíveis para empresas e soluções de crédito consignado para militares do Exército e servidores do SIAPE, concluiu a liquidação de seu primeiro Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC), com volume total de R$ 300 milhões, dedicado a operações de crédito consignado.

Essa conquista é um marco importante para a empresa, que ampliou sua participação no mercado de capitais, trazendo novos investidores institucionais para sua vertical de crédito consignado. Em apenas dois anos e três meses de existência dessa vertical de negócios, a Larca se firmou no mercado de capitais brasileiro, já tendo emitido um volume superior a R$ 750 milhões em FIDCs.

A operação foi estruturada e contou com a captação realizada pela GLK, boutique fundada por ex-integrantes da XP e da QI Tech, e que atua na estruturação de operações de securitização e na intermediação de carteiras de crédito consignado público e privado, aproximando originadores de investidores institucionais mediante a estruturação de veículos de securitização.

A VERT está atuando como administradora, gestora e custodiante desse FIDC, em sua verticalização de serviços fiduciários.

Trajetória de crescimento

A Larca Capital, com sede em Porto Alegre e utilizando-se da experiência de seus sócios fundadores oriundos da Sabemi e de grandes bancos, a empresa desenvolveu soluções voltadas a crédito consignado para militares do Exército e servidores federais, nicho que se mostrou estratégico para seu crescimento, já representando um volume total de crédito originado de R$ 570 milhões.

"Esta operação demonstra a maturidade que alcançamos em pouco tempo e a confiança que construímos junto a grandes players do mercado financeiro", destaca Leandro Nunes da Larca Capital.

Parceria estratégica

“A escolha dos parceiros foi fundamental para o sucesso da operação. A GLK trouxe expertise em estruturação de operações complexas, enquanto a VERT garantiu a qualidade dos processos fiduciários necessários para estruturação e execução de uma operação deste porte. Este FIDC reforça nosso compromisso em estruturar operações sólidas e bem fundamentadas, conectando originadores em crescimento com o mercado de capitais", afirma Felipe Kheirallah da GLK.

Para a VERT, a operação é importante para o posicionamento como prestadora de serviços fiduciários em securitização: "Nosso papel foi garantir todos os aspectos de administração, gestão e custódia com a excelência que operações com esse portfólio exigem", comenta Gabriel Lopes da VERT.

Sobre a Larca Capital

Criada por empresários gaúchos com mais de 20 anos no mercado financeiro brasileiro, a Larca Capital oferece soluções em Antecipação de Recebíveis e Crédito Consignado. A empresa adota uma abordagem ágil e desburocratizada, com transparência e foco no atendimento.

Sobre a GLK

A GLK Capital é uma consultoria especializada em operações de crédito consignado público e privado. Atua junto a correspondentes bancários (Corbans) e originadores de crédito consignado, oferecendo soluções operacionais e financeiras em toda a jornada do crédito, da originação ao acompanhamento da carteira de crédito. Seu compromisso é transformar desafios financeiros em oportunidades, impulsionando o crescimento dos clientes com inteligência, inovação e excelência.

Sobre a VERT

A VERT é o provedor de serviços all-in-one para um novo mercado de capitais. Atua no mercado de capitais oferecendo serviços fiduciários completos para operações estruturadas. Da estruturação e securitização de diversos instrumentos à gestão e administração de fundos — área que esteve nas primeiras posições no ranking de administradores de fundos da Uqbar no ano de 2025 —, a VERT cria conexão entre originadores e investidores nos setores de agronegócio, fintechs, imobiliário e créditos comerciais.