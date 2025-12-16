Estão abertas as inscrições para a 5ª edição do Prêmio Global de Água Mohammed bin Rashid Al Maktoum
compartilheSIGA
HE Saeed Mohammed Al Tayer, presidente do Conselho de Curadores da Fundação de Ajuda Hídrica dos Emirados Árabes Unidos (Suqia UAE), anunciou a abertura das inscrições para o 5º ciclo do prêmio Prêmio Global da Água Mohammed bin Rashid Al Maktoum, que oferece US$ 1 milhão em prêmios. O prêmio busca inspirar soluções inovadoras, movidas a energia limpa, para a produção, distribuição, armazenamento, dessalinização e purificação da água, apoiando os esforços globais de sustentabilidade.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20251215683533/pt/
HE Saeed Mohammed Al Tayer, Chairman of the Board of Trustees of the UAE Water Aid Foundation (Suqia UAE) - (Photo: AETOSWire)
"Desde a sua fundação, a Suqia UAE, lançada por Sua Alteza Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum, vice-presidente e primeiro-ministro dos Emirados Árabes Unidos e governante de Dubai, forneceu água potável a quase 15 milhões de pessoas em 37 países em todo o mundo por meio de projetos humanitários e de desenvolvimento sustentável. Além disso, a Suqia UAE, sob a égide das Iniciativas Globais Mohammed bin Rashid Al Maktoum e por meio do Prêmio Global da Água Mohammed bin Rashid Al Maktoum, continua a motivar inovadores e pesquisadores em todo o mundo a desenvolver soluções práticas e sustentáveis ??para enfrentar a crise de escassez de água, que permanece um dos desafios humanitários e de desenvolvimento mais proeminentes. Relatórios da ONU indicam que cerca de 2,2 bilhões de pessoas em todo o mundo ainda não têm acesso a serviços de água potável gerenciados com segurança e que cerca de 10% da população global vive em países que sofrem com estresse hídrico elevado ou crítico", afirmou Al Tayer .
"Insto universidades, centros de pesquisa, empresas, organizações e inovadores de todo o mundo a participarem para que, juntos, possamos ajudar a fornecer água limpa às comunidades que mais precisam", acrescentou Al Tayer .
Mohammed Al Shamsi, diretor executivo interino da Suqia UAE, afirmou que o prêmio recebeu centenas de inscrições ao longo de quatro ciclos, reconhecendo 43 inovadores de 26 países por tecnologias inovadoras, acessíveis e sustentáveis ??relacionadasàágua.
Prêmios totalizando US$ 1 milhão
O prêmio compreende quatro categorias principais: o Prêmio de Projetos Inovadores, que inclui o Prêmio de Grandes Projetos e o Prêmio de Pequenos Projetos; o Prêmio de Pesquisa e Desenvolvimento Inovadores, que inclui o Prêmio de Instituições Nacionais e o Prêmio de Instituições Internacionais; o Prêmio Individual Inovador, que inclui o Prêmio de Pesquisador Distinto e o Prêmio Jovem; e o Prêmio de Soluções Inovadoras para Crises.
As inscrições estão abertas até 30 de abril de 2026 www.mbrwateraward.ae/awards. As perguntas podem ser enviadas para award@suqia.ae.
Fonte:AETOSWire
O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.
Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20251215683533/pt/
Contato:
Shaikha Almheiri
+971552288228
Fonte: BUSINESS WIRE