Cartão de TODOS vence Prêmio Reclame Aqui

Empresa tem mais de 20 milhões de filiados e reconhecimento nacional destaca seu compromisso com a qualidade do atendimento e a satisfação dos clientes.

DI
DINO
DI
DINO
Repórter
16/12/2025 15:38

Cartão de TODOS vence Prêmio Reclame Aqui
Cartão de TODOS vence Prêmio Reclame Aqui

O Cartão de TODOS, cartão de descontos em serviços de saúde, educação e lazer, recebeu o troféu do Prêmio Reclame Aqui, na categoria “Cartões de benefícios – Grandes Operações”, reconhecimento que avalia a reputação e a qualidade do atendimento das empresas no país.

Segundo Ulisses Ferreira, diretor de Customer Success do Cartão de TODOS, a premiação reforça a confiança dos clientes na empresa, evidenciando o compromisso em oferecer serviços eficientes, humanizados e confiáveis. Além disso, ele avalia que o prêmio reflete o trabalho integrado de diferentes áreas da empresa para aprimorar a experiência do usuário, garantindo que cada interação seja transparente, resolutiva e satisfatória.

“Receber o Prêmio Reclame Aqui é resultado do esforço contínuo de toda a equipe em colocar o cliente no centro das nossas decisões. Investimos em processos, tecnologia e capacitação para garantir respostas ágeis e um atendimento humanizado, e essa conquista confirma que estamos no caminho certo”, afirma Ferreira.

De acordo com o diretor, a premiação é também indicativo de que a atuação em larga escala não compromete a atenção dedicada aos clientes, visto que, mesmo com o crescimento das unidades da empresa, houve a manutenção da qualidade do atendimento. “Nosso compromisso é garantir que, independentemente do tamanho da nossa rede, cada cliente tenha uma experiência positiva, ágil e confiável”, ressalta.

Sobre o Cartão de TODOS

O Cartão de TODOS possui 400 unidades presentes em todo o território nacional — nas cidades com mais de 100 mil habitantes — e permite que os filiados acessem serviços de saúde, educação e lazer com preços reduzidos. A adesão ao cartão garante descontos em mais de 500 clínicas médico-odontológicas, descontos em outros serviços e itens essenciais em mais de 12 mil estabelecimentos, além de cashback ao comprar em empresas parceiras.



Website: https://www.cartaodetodos.com.br/

