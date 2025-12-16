Empresa gráfica do Alto Tietê ganha Prêmio Reclame Aqui 2025

GIV Online, empresa voltada para a produção de materiais gráficos personalizados, ganha Prêmio Reclame Aqui 2025 na categoria Gráficas. O prêmio foi entregue no dia 8 de dezembro em uma festa solene realizada no Espaço Unimed, na região da Barra Funda, Zona Oeste de São Paulo, com 21.579 votos e 26.056,8 pontos.

Em entrevista, a gerente de relacionamento com o cliente da empresa GIV Online, Karla Almeida, que atua no polo industrial e na linha de frente de atendimento no município de Ferraz de Vasconcelos, detalha a experiência de ter sua empresa nomeada ao prêmio:

“Estar no Prêmio Reclame Aqui representando a GIV foi uma daquelas experiências que marcam a carreira da gente. Quando ouvi nosso nome como vencedor, senti uma mistura de alívio, orgulho e a confirmação de que todo o esforço do time realmente valeu a pena, pois este prêmio não é apenas uma conquista, mas a validação de que nossa cultura de atendimento funciona, que nossa entrega importa e que estamos preparados para um novo patamar”, ressalta Karla.

A empresa, que hoje é voltada para a impressão de papelaria, brindes, materiais de divulgação e têxtil, está com o volume de produção de brindes de fim de ano em 70% a mais do que nos meses anteriores e assume a produção e distribuição nacional há 31 anos para o público B2B e B2C.

A subgerente de atendimento da GIV, Vitória Araújo, também esteve presente no evento e recebeu o troféu de reconhecimento. Ela detalha a experiência de receber o prêmio pela primeira vez:

“Eu pude viver um dos momentos mais incríveis da minha trajetória aqui, na GIV Online. Ir ao Prêmio Reclame Aqui, representando a empresa, e ainda trazer esse troféu pra casa foi um momento ímpar. Ver o nome da GIV sendo chamado no palco me deu um orgulho enorme e a sensação de que todo o nosso esforço ao longo do ano valeu a pena”, diz.

“Esse prêmio não é só do atendimento, é de todos os setores. Cada setor, cada colaborador, cliente e parceiro, e cada detalhe do nosso trabalho contribuíram para isso acontecer. E a emoção de participar desse capítulo da nossa história é indescritível. Estou radiante de felicidade e com o coração cheio de gratidão por todos que fizeram parte dessa conquista. Esse momento é nosso, e só posso agradecer”, relata a subgerente da GIV, Vitória Araújo.

O que é o Prêmio Reclame Aqui?

O Prêmio Reclame Aqui é um evento que acontece há 15 anos, com a entrega de troféus, reconhecendo empresas do Brasil inteiro que possuem o melhor atendimento no site Reclame Aqui.

Quais foram os critérios de participação ao Prêmio Reclame Aqui?

Somente empresas com reputação Bom, Ótimo ou RA1000 podem participar da indicação ao Prêmio. Além disso, é necessário cumprir outras regras presentes no regulamento do site Reclame Aqui, desde a sua inscrição até a participação. Caso não atenda a todos os critérios exigidos, a empresa não pode concorrer ao Prêmio.

Qual a reputação da GIV Online no Reclame Aqui?

Os clientes avaliaram a reputação da GIV como status Ótimo. A nota média nos últimos seis meses é de 9 pontos e a empresa está na 7ª colocação na lista das empresas gráficas recomendadas, segundo o site Reclame Aqui.

Quais são as métricas de reputação da GIV?

Em seis meses foram registradas 49 reclamações; 100% delas foram respondidas em até 48 horas e não há nenhuma reclamação aguardando resposta até o momento. Dos clientes atendidos, 100% alcançaram a solução de seus problemas, a nota média do consumidor foi de 8,04 pontos e, dentre os que acessaram a plataforma do Reclame Aqui da GIV, 85,2% afirmaram que voltariam a fazer negócio com a empresa.

Ao todo, o Reclame Aqui contabilizou 29.618.645 votos de todas as empresas participantes, número superior ao do ano passado, com o registro de 15.253.318 votos.

“Voltei do evento com a convicção de que, quando o assunto é padrão de atendimento, a GIV será sempre campeã. E essa conquista é de cada colaborador da GIV, que há 31 anos faz história no mercado gráfico e eu tenho orgulho em pertencer”, conclui a gerente de relacionamento.