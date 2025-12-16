Mippei recebe o selo EAP em certificação de gestão

A Mippei Tecnologia Industrial recebeu o selo EAP, certificação ligada ao programa Seja AP, baseada na avaliação de pilares de gestão. O reconhecimento foi divulgado publicamente por veículo local e por canais institucionais do programa, certificação que reconhece negócios comprometidos com práticas de gestão mais transparentes, organizadas e seguras em suas operações e no relacionamento com clientes e parceiros.

O reconhecimento foi entregue em evento realizado em Alphaville (SP), nos dias 28 e 29 de novembro de 2025, reunindo empresas de diferentes setores interessadas em aprimorar governança e eficiência operacional.

O selo EAP é concedido a empresas que atendem a critérios objetivos de qualidade de processos, governança e experiência do cliente, avaliando aspectos como organização interna, padronização de rotinas, rastreabilidade de informações e clareza na comunicação com o mercado. Ao obter a certificação, a Mippei passa a integrar um grupo de empresas que utilizam indicadores e boas práticas para aumentar a confiabilidade e reduzir riscos na cadeia de fornecimento.

Para Raquel Bussolo, gestora de negócios da Mippei Tecnologia Industrial, a certificação consolida um trabalho de longo prazo. “Esse selo é um marco importante para a Mippei. Ele mostra, de forma independente, que nossos processos são estruturados, que tratamos dados e informações com responsabilidade e que buscamos transparência em cada etapa do atendimento ao cliente. É o tipo de reconhecimento que reforça a confiança de quem já compra conosco e de quem está nos avaliando como futuro fornecedor”, afirma.

Em relações B2B, a confiança tem efeito direto em prazo e custo — e pode ser acelerada por evidências verificáveis. Stephen M. R. Covey, autor de The Speed of Trust, resume que a confiança ‘afeta velocidade e custo’. Nesse contexto, certificações externas ganham peso por trazerem critérios e validação de terceiros: o Selo EAP, da Seja AP, se propõe a medir a maturidade de gestão em quatro pilares (Cultura Organizacional, Comercial, Gente & Gestão e Financeiro), com nota mínima de 9,0 e ampla participação do time, e tem validade anual.

No caso da Mippei, o selo EAP reforça uma estratégia já voltada à estruturação de processos internos e ao uso de tecnologia para atendimento técnico e suporte ao cliente. A empresa atua em manutenção industrial e transmissão de potência, fornecendo correntes, polias, engrenagens, acoplamentos, vedações e outros componentes de alta performance para indústrias de alimentos, mineração, florestal, MDF, embalagens e transporte de grãos em diferentes regiões do Brasil.

Segundo Said Serna, gerente técnico de vendas da empresa, o desempenho da Mippei se destacou durante o processo de avaliação. “A Mippei apresentou um nível de organização de processos, com grande atenção à documentação, à rastreabilidade e à clareza nas informações prestadas ao mercado. Além disso, demonstrou preocupação real com a experiência do cliente, do primeiro contato ao pós-venda. Esses fatores, em conjunto, foram determinantes para a concessão do selo EAP”, destaca.

A certificação EAP também dialoga com a forma como compradores industriais têm buscado informações antes de contratar fornecedores. Pesquisas de mercado mostram que uma parcela relevante do processo de avaliação é feita de maneira independente, com análise de dados públicos, histórico digital e presença on-line antes do primeiro contato comercial. Nessas situações, selos e certificações funcionam como evidências adicionais de conformidade e profissionalismo.

Com sede em Curitiba e atuação nacional, a Mippei estrutura sua presença digital em diferentes canais, nos quais divulga aplicações práticas dos componentes que distribui, orientações técnicas e casos reais de uso.

O selo atesta que a empresa adota uma gestão estruturada, participativa e orientada a resultados, gerando equilíbrio entre pessoas, cultura, desempenho comercial e sustentabilidade financeira.

Para conquistar o Selo EAP, as organizações são submetidas a um processo rigoroso de avaliação em quatro pilares fundamentais:

Cultura Organizacional: missão, visão, valores formalizados, comunicação interna fluida, rituais de integração, feedbacks ativos;

missão, visão, valores formalizados, comunicação interna fluida, rituais de integração, feedbacks ativos; Comercial: metas desdobradas, CRM ou sistema de clientes implantado, vendas alinhadas com marketing e finanças, indicadores como ticket médio, conversão e fidelização;

metas desdobradas, CRM ou sistema de clientes implantado, vendas alinhadas com marketing e finanças, indicadores como ticket médio, conversão e fidelização; Gente & Gestão: engajamento dos colaboradores, participação mínima de 80% nas pesquisas internas, processos de onboarding, liderança alinhada;

engajamento dos colaboradores, participação mínima de 80% nas pesquisas internas, processos de onboarding, liderança alinhada; Financeiro: resultados consistentes, estrutura de governança, sustentabilidade de longo prazo.



A certificação exige pontuação mínima de nota 9,0, tem validade de um ano e está sujeita a revalidação anual.

A conquista do selo EAP consolida uma etapa do processo de estruturação da Mippei como fornecedora especializada para plantas industriais que buscam reduzir paradas, aumentar a vida útil de componentes e trabalhar com parceiros alinhados às melhores práticas de mercado. Para empresas interessadas em conhecer mais sobre a certificação e sobre o portfólio da Mippei, informações detalhadas estão disponíveis no site e nos canais oficiais da companhia nas redes sociais.