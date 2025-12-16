A turnê do troféu da Copa do Mundo da FIFA™ feita pela Coca-Cola dará início a uma jornada global antes da Copa do Mundo da FIFA 2026™

A Coca-Cola Company e a FIFA estão lançando a sexta edição da turnê do Troféu da Copa do Mundo da FIFA™ pela Coca-Cola, oferecendo a milhares de fãs em todo o mundo a oportunidade de ver o troféu original da Copa do Mundo da FIFA™ antes da Copa do Mundo da FIFA de 2026™. A Copa do Mundo da FIFA de 2026 promete ser a maior de todas, abrangendo três países anfitriões: Canadá, México e Estados Unidos, com mais seleções, mais jogos e mais comemorações do que nunca.

Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20251216196455/pt/

FIFA World Cup™ Trophy Tour by Coca-Cola

Como parceira de longa data da FIFA, a Coca-Cola detém os direitos exclusivos da Turnê do Troféu da Copa do Mundo da FIFA pela Coca-Cola. A partir de 3 de janeiro de 2026, em Riade, na Arábia Saudita, o troféu original da Copa do Mundo da FIFA visitará 30 Associações Membro da FIFA em 75 paradas e mais de 150 dias de turnê, oferecendo aos fãs de todo o mundo uma oportunidade única na vida de ver o prêmio mais cobiçado do futebol.

"O futebol tem uma capacidade incomparável de unir pessoas, independentemente de sua origem ou idioma", disse Mickael Vinet, vice-presidente de ativos globais, influenciadores e parcerias da The Coca-Cola Company. "Por duas décadas, a turnê do Troféu da Copa do Mundo da FIFA pela Coca-Cola tem sido uma jornada que conecta os fãsàmagia do jogo. Enquanto o Troféu viaja rumoàmaior Copa do Mundo da FIFA da história, celebramos a paixão, o orgulho e a união que fazem do futebol o esporte favorito do mundo."

A turnê do troféu da Copa do Mundo da FIFA, patrocinada pela Coca-Cola, visitará os três países-sede da Copa do Mundo da FIFA 2026 e os futuros países-sede da Copa do Mundo da FIFA e da Copa do Mundo Feminina da FIFA™, incluindo Marrocos, Portugal, Espanha, Arábia Saudita e Brasil. Em cada parada, as comunidades locais terão acesso a oportunidades exclusivas de interação com os fãs, desde experiências imersivas com a marca e desafios interativos de futebol até conteúdo exclusivo com lendas da FIFA.

A turnê de 2026 marca os 20 anos da Turnê do Troféu da Copa do Mundo da FIFA pela Coca-Cola. Ao longo desse período, mais de 4 milhões de fãs em mais de 182 mercados em todo o mundo participaram.

“O troféu da Copa do Mundo da FIFA é reconhecido mundialmente como o maior símbolo do esporte, e a Coca-Cola é uma das marcas mais reconhecidas do mundo”, disse Romy Gai, Diretora de Negócios da FIFA. “Por duas décadas, nossa parceria com a Coca-Cola uniu torcedores e levou a eles a magia da Copa do Mundo da FIFA por meio da Turnê do Troféu da Copa do Mundo da FIFA pela Coca-Cola. Ao longo de cinco edições, o icônico troféu visitou 182 de nossas 211 Associações Membro, e esta turnê será particularmente especial — não apenas estamos comemorando o 20º aniversário da Turnê do Troféu da Copa do Mundo da FIFA pela Coca-Cola, mas também estamos nos preparando para a maior Copa do Mundo da FIFA da história, com três países-sede: Canadá, México e Estados Unidos.”

Por mais de um século, a Coca-Cola tem sido mais do que apenas uma bebida; tem sido um símbolo de otimismo e uma presença refrescante em inúmeras experiências memoráveis. Enquanto o mundo se une para vivenciar a Copa do Mundo da FIFA, a equipe da Coca-Cola — abrangendo engarrafadores locais, fabricantes, distribuidores e parceiros de varejo — refrescará os fãs durante todo o torneio. De bebidas locais queridas a ícones como Coca-Cola e Powerade, a empresa se orgulha de servir refresco em momentos de celebração que unem fãs em todos os lugares.

A turnê do troféu da Copa do Mundo da FIFA pela Coca-Cola também é uma plataforma para promover um impacto positivo nas comunidades locais. Para a turnê do troféu da Copa do Mundo da FIFA, a The Coca-Cola Company trabalhará com equipes locais e parceiros de engarrafamento para apoiar suas iniciativas de sustentabilidade, incluindo a coleta de embalagens e os esforços de reciclagem.

Para mais informações, visite cokeurl.com/trophy-tour.

Sobre a The Coca-Cola Company

A Coca-Cola Company (NYSE: KO) é uma empresa de bebidas completa, com produtos vendidos em mais de 200 países e territórios. Nosso propósito é refrescar o mundo e fazer a diferença. Comercializamos diversas marcas bilionárias em várias categorias de bebidas em todo o mundo. Nosso portfólio de refrigerantes inclui Coca-Cola, Sprite e Fanta. Nossas marcas de água, bebidas esportivas, café e chá incluem Dasani, smartwater, vitaminwater, Topo Chico, BODYARMOR, Powerade, Costa, Georgia, Fuze Tea, Gold Peak e Ayataka. Nossas marcas de sucos, produtos lácteos com valor agregado e bebidasàbase de plantas incluem Minute Maid, Simply, innocent, Del Valle, fairlife e AdeS. Estamos constantemente transformando nosso portfólio, desde a redução do açúcar em nossas bebidas até o lançamento de novos produtos inovadores no mercado. Buscamos impactar positivamente a vida das pessoas, as comunidades e o planeta por meio da reposição de água, reciclagem de embalagens, práticas de fornecimento sustentável e redução das emissões de carbono em toda a nossa cadeia de valor. Juntamente com nossos parceiros de engarrafamento, empregamos mais de 700.000 pessoas, ajudando a gerar oportunidades econômicas para comunidades locais em todo o mundo. Saiba mais em www.coca-colacompany.com e nos siga em Instagram, Facebook e LinkedIn.

NOTAS AOS EDITORES

O troféu original da Copa do Mundo da FIFA é concedido aos vencedores da Copa do Mundo da FIFA, mas permanece em posse da FIFA. É feito de ouro maciço, pesa 6,175 kg e foi desenhado em 1974, representando duas figuras humanas segurando o globo terrestre.

Apenas um grupo seleto — antigos vencedores da Copa do Mundo da FIFA, chefes de Estado e o presidente da FIFA — tem permissão para tocar no troféu original da Copa do Mundo da FIFA.

A equipe vencedora recebe inicialmente o troféu original da Copa do Mundo da FIFA, antes de ser premiada permanentemente com o troféu de campeão da Copa do Mundo da FIFA, feito de metal banhado a ouro.

A turnê do troféu da Copa do Mundo da FIFA, patrocinada pela Coca-Cola, oferece aos fãs um momento extraordinário para se conectar com a história do futebol e compartilhar a paixão pelo esporte.

Como parceira de longa data da FIFA, a Coca-Cola detém os direitos exclusivos da Turnê do Troféu da Copa do Mundo da FIFA pela Coca-Cola, proporcionando a milhares de fãs em todo o mundo a oportunidade de ver o troféu mais cobiçado do planeta antes da Copa do Mundo da FIFA de 2026. A The Coca-Cola Company mantém uma relação com a FIFA desde 1976 e é patrocinadora oficial da Copa do Mundo da FIFA desde 1978.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20251216196455/pt/

press@coca-cola.com