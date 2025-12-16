Educação tecnológica cresce com foco na abordagem STEAM

A educação tecnológica tem se expandido nas escolas brasileiras com o avanço de projetos que integram ciência, tecnologia, engenharia, artes e matemática em propostas interdisciplinares. A Base Nacional Comum Curricular (BNCC) destaca competências como pensamento científico, cultura digital e resolução de problemas, reforçando a busca por metodologias que aproximem prática e investigação no processo de aprendizagem.

Pesquisas recentes têm analisado os impactos da abordagem STEAM na educação básica brasileira. Segundo uma revisão publicada na revista Ensaio: Pesquisa em Educação em Ciências, projetos que integram ciência, tecnologia e engenharia demonstraram aumento do envolvimento dos estudantes em atividades investigativas, além de favorecerem a compreensão conceitual em disciplinas científicas.



A literatura acadêmica também tem destacado diferentes efeitos da abordagem STEAM no desenvolvimento dos estudantes. A pesquisa publicada na revista Práxis Educacional aponta que atividades integradas entre ciência, tecnologia e engenharia estimulam habilidades como pensamento crítico, criatividade e colaboração, especialmente quando associadas à resolução de problemas reais no ambiente escolar. Já o estudo divulgado na revista Dialogia indica que propostas fundamentadas em STEAM favorecem o desenvolvimento de autonomia, permitindo que os estudantes formulem hipóteses, testem soluções e participem de forma mais ativa em processos investigativos.

A expansão da cultura maker também acompanha esse movimento. Pesquisas sobre laboratórios de fabricação digital mostram que espaços equipados com kits de robótica, impressoras 3D e componentes eletrônicos ampliam oportunidades para investigação e prototipagem, aproximando teoria e prática no cotidiano escolar.

Inserida nesse cenário, a VIVA Inteligência Educacional, área educacional da Santana Import, atua com soluções como LEGO® Education e kits maker da marca ROXO, voltadas a apoiar redes de ensino na implementação de projetos relacionados à educação tecnológica.

De acordo com Daniel Tiepo, gerente educacional da VIVA, o início do ano letivo tem reforçado a procura por iniciativas estruturadas na área. “Os projetos de educação tecnológica têm ganhado espaço nas redes de ensino, e a VIVA atua como área educacional da Santana Import, apoiando instituições na adoção de propostas que envolvem investigação, robótica e práticas alinhadas aos princípios STEAM. Recursos como LEGO® Education e kits maker da ROXO permitem organizar experiências em que os estudantes constroem, testam e analisam soluções, contribuindo para a integração entre ciência, tecnologia e aprendizagem prática”, afirma.

O conjunto de evidências acadêmicas, diretrizes curriculares e expansão de práticas maker indica que a educação tecnológica deve seguir em trajetória de fortalecimento, contribuindo para integrar experimentação, criatividade e resolução de problemas à rotina pedagógica das redes de ensino.