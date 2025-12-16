Assine
Hospital Luz reforça oncologia pediátrica

Unidade aposta em diagnóstico precoce, início rápido do tratamento e suporte integral às famílias para melhorar prognóstico diante de alta mortalidade por câncer infantil no Brasil.

16/12/2025 14:02

Hospital Luz reforça oncologia pediátrica crédito: Shutterstock

O câncer infantojuvenil responde por cerca de 3% dos casos de câncer no Brasil, mas é a principal causa de morte por doença entre crianças e adolescentes de 1 a 19 anos, segundo o Instituto Nacional de Câncer (INCA). Apesar de as chances de cura chegarem a 80% com diagnóstico precoce e tratamento em centros especializados, o país ainda enfrenta atrasos significativos na detecção.

“Na oncologia pediátrica, tempo é crítico. Nosso modelo permite acesso rápido aos especialistas, o que influencia diretamente os resultados”, afirma a médica Regiane Lopes Pereira, coordenadora do setor.

Para enfrentar esse cenário, o Hospital Luz Vila Mariana fortaleceu sua linha de cuidado em oncologia pediátrica. A unidade realiza uma avaliação e busca resposta para início rápido do tratamento, reduzindo o intervalo entre a chegada do paciente e as primeiras condutas, fator decisivo para patologias como a leucemia linfoblástica aguda, a mais comum na faixa pediátrica.

Além da precisão clínica, o hospital prioriza o suporte psicológico desde o primeiro atendimento para realizar a adesão ao tratamento dentro do prazo hábil. “A equipe médica segue um padrão com protocolos sustentados por práticas que asseguram atualização científica e assistência integral”, explica Regiane.

Entre as principais particularidades, destacam-se as condutas clínicas alinhadas às diretrizes nacionais, garantindo segurança e eficácia nos tratamentos, e as reuniões periódicas para revisão de casos e atualização de procedimentos.



Website: https://vilamariana.hospitalluz.com.br/

