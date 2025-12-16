Hospital de SP promove cursos de aleitamento materno

O Hospital Vitória Anália Franco, em São Paulo, realiza cursos de amamentação para gestantes com o objetivo de reforçar a importância da amamentação como base para a saúde e o desenvolvimento infantil. A cor dourada simboliza o padrão ouro de qualidade do leite materno, alimento considerado completo e insubstituível nos primeiros meses de vida. Neste contexto, o apoio de profissionais de saúde, especialmente enfermeiras especializadas em aleitamento materno, tem obtido resultados no acolhimento às mães e em orientá-las para superar os desafios dessa fase.

A enfermeira obstetra Geysa Silva Lopes, especialista em aleitamento materno do Hospital Vitória Anália Franco, conhece na prática os desafios que as mães enfrentam antes mesmo do nascimento. “Muitas mães chegam com dúvidas e nosso papel é orientar tecnicamente e oferecer uma escuta ativa. Quando assistida, a mulher segue confiante para iniciar a amamentação”, afirma.

O jeito do bebê iniciar o processo de sucção e produção de leite insuficiente são outros momentos difíceis relatados por muitas mulheres; por isso, o profissional especializado também desempenha um papel fundamental nessa fase. “A amamentação envolve aspectos físicos, emocionais e sociais. Aqui, orientamos de forma técnica para que elas possam aprender a lidar com as variantes durante o processo”, revela a especialista.

A presença de um profissional capacitado na maternidade faz toda a diferença. Portanto, com o objetivo de fortalecer o vínculo entre mãe e bebê, a equipe do Hospital e Maternidade Anália Franco realiza ações e cursos voltados à amamentação. Por meio de rodas de conversa e atendimentos individualizados, a equipe de enfermagem aborda temas como as técnicas de ordenha, formas de armazenamento do leite e amamentação mista.

A proposta é promover diferentes realidades e oferecer um cuidado integral que respeite a individualidade de cada família para a amamentação desde os primeiros momentos de vida. “Uma mãe amparada consegue amamentar com mais tranquilidade e estabelecer um vínculo saudável com seu filho”, conclui Geysa.