João Pessoa está entre capitais que mais valorizam imóveis
A valorização imobiliária residencial de João Pessoa permanece entre as mais altas do Brasil, segundo indicadores recentes de mercado, que reforçam o desempenho consistente da capital paraibana. A combinação entre expansão urbana planejada, demanda qualificada e maior visibilidade nacional tem mantido a cidade na liderança de crescimento, consolidando um ciclo sólido e contínuo no setor de imóveis.
compartilheSIGA
A valorização imobiliária residencial de João Pessoa tem chamado a atenção de analistas e instituições do setor, mantendo a capital paraibana entre os mercados mais dinâmicos do país. De acordo com o Índice FipeZAP, a cidade registrou em 2024 uma alta de 15,54% nos preços residenciais, ocupando o terceiro lugar no ranking nacional de valorização, atrás apenas de Curitiba e Salvador. Esse resultado consolidou um novo patamar para o mercado local e reforçou a atratividade da capital no cenário brasileiro.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
Em 2025, o movimento ganhou fôlego adicional. Levantamentos baseados no FipeZAP indicam que, no acumulado do ano, João Pessoa já alcançou valorização próxima de 13,5%, novamente entre as capitais com melhor desempenho. Em outro recorte, que considera os 12 meses encerrados em abril de 2025, os preços residenciais na cidade avançaram 18,25%, quase o dobro da média nacional. Especialistas avaliam que a combinação entre oferta qualificada e demanda consistente ajuda a sustentar esse ritmo, reduzindo o risco de movimentos meramente especulativos.
O comportamento dos preços está diretamente ligado a mudanças estruturais observadas na capital. Relatórios recentes apontam que João Pessoa esteve no pódio das capitais que mais cresceram em população na última década, o que amplia a procura por moradia e por imóveis para investimento. Paralelamente, o avanço de projetos de infraestrutura urbana, a expansão de novos eixos de desenvolvimento e a consolidação de bairros com forte vocação residencial e de serviços contribuem para fortalecer o mercado imobiliário.
O turismo também exerce papel relevante nesse contexto. Pesquisas do Ministério do Turismo e de órgãos estaduais mostram que a Paraíba, com destaque para João Pessoa, vem ganhando espaço entre os destinos mais desejados do país, com aumento expressivo na intenção de viagem e na circulação de visitantes. Esse fluxo reforça a demanda por imóveis destinados à segunda residência, locação de temporada e estadias prolongadas, ampliando o interesse de investidores de outras regiões.
Para observadores do setor, o desempenho recente de João Pessoa indica um ciclo de maturidade do mercado, e não apenas um pico pontual de preços. A leitura é compartilhada por operadores locais, que destacam o papel da inteligência de mercado e da assessoria especializada no processo de decisão de compra. Na avaliação de Frank Ramalho, CEO da TAG Haus Imobiliária, “A valorização reflete um alinhamento entre qualidade de vida, expansão urbana e maior interesse nacional pelo mercado imobiliário da capital.”
Avaliações recentes divulgadas por entidades como a Associação Brasileira das Entidades de Crédito Imobiliário e Poupança (Abecip) e dados oficiais do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) indicam que o mercado imobiliário de João Pessoa vem sendo acompanhado de forma contínua por investidores e instituições ligadas ao crédito habitacional, diante da combinação entre crescimento populacional, expansão urbana e desempenho acima da média nacional.
Website: https://taghaus.com.br/