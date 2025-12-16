João Pessoa está entre capitais que mais valorizam imóveis

A valorização imobiliária residencial de João Pessoa tem chamado a atenção de analistas e instituições do setor, mantendo a capital paraibana entre os mercados mais dinâmicos do país. De acordo com o Índice FipeZAP, a cidade registrou em 2024 uma alta de 15,54% nos preços residenciais, ocupando o terceiro lugar no ranking nacional de valorização, atrás apenas de Curitiba e Salvador. Esse resultado consolidou um novo patamar para o mercado local e reforçou a atratividade da capital no cenário brasileiro.

Em 2025, o movimento ganhou fôlego adicional. Levantamentos baseados no FipeZAP indicam que, no acumulado do ano, João Pessoa já alcançou valorização próxima de 13,5%, novamente entre as capitais com melhor desempenho. Em outro recorte, que considera os 12 meses encerrados em abril de 2025, os preços residenciais na cidade avançaram 18,25%, quase o dobro da média nacional. Especialistas avaliam que a combinação entre oferta qualificada e demanda consistente ajuda a sustentar esse ritmo, reduzindo o risco de movimentos meramente especulativos.

O comportamento dos preços está diretamente ligado a mudanças estruturais observadas na capital. Relatórios recentes apontam que João Pessoa esteve no pódio das capitais que mais cresceram em população na última década, o que amplia a procura por moradia e por imóveis para investimento. Paralelamente, o avanço de projetos de infraestrutura urbana, a expansão de novos eixos de desenvolvimento e a consolidação de bairros com forte vocação residencial e de serviços contribuem para fortalecer o mercado imobiliário.

O turismo também exerce papel relevante nesse contexto. Pesquisas do Ministério do Turismo e de órgãos estaduais mostram que a Paraíba, com destaque para João Pessoa, vem ganhando espaço entre os destinos mais desejados do país, com aumento expressivo na intenção de viagem e na circulação de visitantes. Esse fluxo reforça a demanda por imóveis destinados à segunda residência, locação de temporada e estadias prolongadas, ampliando o interesse de investidores de outras regiões.

Para observadores do setor, o desempenho recente de João Pessoa indica um ciclo de maturidade do mercado, e não apenas um pico pontual de preços. A leitura é compartilhada por operadores locais, que destacam o papel da inteligência de mercado e da assessoria especializada no processo de decisão de compra. Na avaliação de Frank Ramalho, CEO da TAG Haus Imobiliária, “A valorização reflete um alinhamento entre qualidade de vida, expansão urbana e maior interesse nacional pelo mercado imobiliário da capital.”

Avaliações recentes divulgadas por entidades como a Associação Brasileira das Entidades de Crédito Imobiliário e Poupança (Abecip) e dados oficiais do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) indicam que o mercado imobiliário de João Pessoa vem sendo acompanhado de forma contínua por investidores e instituições ligadas ao crédito habitacional, diante da combinação entre crescimento populacional, expansão urbana e desempenho acima da média nacional.