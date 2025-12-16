Assine
Advogado é reconhecido em duas categorias de prêmio jurídico

Flávio Silva Pimenta conquista ouro em Direito Civil e prata em Relações de Consumo durante evento realizado pela Leaders League

16/12/2025 13:14

Na noite de 27 de novembro, Belo Horizonte sediou a 1ª edição do Prêmio Destaque Jurídico, iniciativa da Leaders League voltada a reconhecer e premiar, de forma regional, os mais destacados escritórios de advocacia do país pela excelência em suas áreas de atuação. Entre os premiados, o escritório Silva Pimenta Advogados recebeu destaque em duas categorias, conquistando ouro em Direito Civil e prata em Direito das Relações de Consumo.

O evento reuniu mais de 100 líderes e profissionais do mercado jurídico em um encontro marcado pelo diálogo, networking e celebração. De acordo com o advogado Flávio Silva Pimenta, sócio do escritório, a premiação foi recebida com entusiasmo por todos os membros da equipe.

“Trata-se de um prêmio que reflete anos de dedicação, estudo e compromisso com a técnica jurídica. É uma validação importante não apenas do meu trabalho individual, mas de todo o time que caminha ao meu lado”, afirma.

“Atuamos com foco na solução de conflitos complexos e na defesa qualificada de nossos clientes, sempre alinhados com inovação, transparência e ética. Ser reconhecido nessas duas áreas demonstra a consistência e a abrangência do nosso trabalho”, completa.

O evento da Leaders League tem como objetivo valorizar a excelência jurídica em diferentes áreas de atuação. Nesse contexto, a prática de Pimenta em Direito Civil e Direito Médico chama atenção diante dos desafios impostos pela sociedade digital.

“O maior deles é acompanhar a velocidade das transformações tecnológicas sem perder a essência de proteção das relações humanas. Inteligência artificial, contratos digitais, proteção de dados e novas formas de consumo exigem atualização constante e interpretação dinâmica do Direito Civil. É um cenário que exige preparo técnico e adaptabilidade”, avalia.

Sobre o crescimento do Direito Médico, o advogado destaca que a área se tornou indispensável para profissionais e instituições de saúde nos últimos anos. “A assistência à saúde se tornou mais complexa, regulada e tecnicamente exigente. Hoje, médicos e clínicas lidam com demandas éticas, regulatórias e de responsabilidade civil como nunca antes. Isso exige assessoria jurídica especializada para garantir segurança no exercício profissional e evitar riscos desnecessários”, afirma.

A intersecção entre Direito Médico e Direito das Relações de Consumo também foi abordada. Essas áreas se cruzam porque a saúde é também um serviço regulado pelo Código de Defesa do Consumidor (CDC). Isso aumenta a responsabilidade de médicos e instituições, que precisam seguir protocolos, fornecer informações claras e documentar corretamente suas condutas. O impacto é direto: maior exigência de transparência, prevenção e gestão jurídica adequada”, observa Pimenta.

O advogado ressalta, ainda, que a especialização de jovens profissionais se tornou indispensável. “O mercado jurídico está cada vez mais técnico, e quem domina uma área específica se diferencia imediatamente. Minha principal recomendação é: escolha uma área que desperte verdadeiro interesse, estude profundamente, esteja sempre atualizado e construa autoridade com constância e responsabilidade.”

Para ele, o reconhecimento conquistado é resultado de um esforço coletivo. “Gostaria apenas de reforçar que esses prêmios são compartilhados com toda a equipe. O crescimento do escritório é fruto de trabalho coletivo e visão estratégica”, conclui.

Para saber mais, basta acessar: http://www.silvapimenta.com.br

overflay