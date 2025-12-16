Magalhães Gomes Advogados vence prêmios de Destaque Jurídico

O escritório Magalhães Gomes Advogados venceu dois prêmios de Destaque Jurídico, premiação organizada pelo grupo de mídia internacional Leaders League Brasil. O reconhecimento foi dado juntamente com o escritório Silva Pimenta Advogados nas categorias de Direito Civil (categoria ouro) e Direito das Relações de Consumo (categoria prata).

A cerimônia de entrega dos prêmios foi realizada em 27 de novembro, em Belo Horizonte (MG), com a presença de diferentes nomes da área jurídica. Na visão do advogado Paulo Magalhães Gomes, a premiação é a confirmação de que o escritório vem realizando um trabalho técnico e alinhado às necessidades dos consumidores.

“Ser reconhecido nessas duas áreas reforça nosso compromisso com a proteção jurídica das pessoas e com foco no atendimento. A conquista é coletiva. Temos uma equipe comprometida com o propósito de ajudar consumidores a fazer valer seus direitos”, celebra ele.

O escritório Magalhães Gomes Advogados é especializado em casos envolvendo segurados, principalmente quando o cliente tem a cobertura negada. A atuação envolve seguros de automóvel, residenciais, de vida, de viagem, entre outros, com mais de 15 mil processos acompanhados.

“Acredito que a característica do escritório está na combinação de profundidade técnica com proximidade humana. Não tratamos cada caso como um número, mas como uma história real que precisa de solução. Além disso, mantemos uma atuação especializada, o que nos permite identificar inconsistências que muitas vezes passam despercebidas”, comenta Gomes.

Ele explica que, na área jurídica, a responsabilidade civil tem sido o ponto de maior inovação, principalmente nos casos que envolvem seguros negados. O setor seguritário tem criado novas cláusulas, tecnologias e protocolos que impactam diretamente o consumidor. A inovação jurídica está em interpretar essas mudanças à luz da boa-fé e da proteção contratual, afirma.

Já em relação ao Direito das Relações de Consumo, o maior desafio enfrentado é o que Gomes chama de “desequilíbrio informacional”. Segundo ele, as empresas possuem estruturas cada vez mais tecnológicas e automatizadas, enquanto o consumidor precisa lidar com contratos complexos e atendimento muitas vezes deficiente. Esse cenário exige uma atuação jurídica firme e especializada, pontua.

“As relações de consumo se tornaram instantâneas e massificadas com as plataformas digitais e o e-commerce. Isso trouxe novos problemas, como fraudes, cobranças indevidas, falhas de entrega e ausência de suporte humano. O Direito do Consumidor precisou se adaptar a essas dinâmicas, exigindo respostas mais rápidas e mecanismos mais eficientes de proteção ao usuário”, finaliza Gomes.

Para saber mais, basta acessar o site do escritório Magalhães Gomes Advogados: https://magalhaesgomes.com.br/