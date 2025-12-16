SISQUAL participa do prêmio 100 Mais Influentes da Saúde

A SISQUAL® WFM marcou presença no Prêmio 100 Mais Influentes da Saúde, realizado pelo Grupo Mídia no dia 2 de dezembro de 2025, em São Paulo (SP). O evento, que ocorre desde 2013, é considerado uma das referências nacionais no reconhecimento de personalidades que se destacam por suas contribuições para o avanço do setor da saúde no Brasil.

Segundo José Pedro Fernandes, vice-presidente da SISQUAL® WFM, o principal objetivo da marca ao participar da premiação foi reforçar o compromisso da companhia com a inovação e com a transformação digital do setor da saúde brasileiro.

“Estar presente significa reconhecer o trabalho das instituições que lideram essa evolução e fortalecer nossa posição como parceiro estratégico na modernização da gestão de recursos humanos em hospitais e redes de saúde em todo o país”, afirma.

Para Fernandes, o prêmio é uma vitrine essencial para destacar quem está impulsionando mudanças significativas no setor. O mercado da saúde brasileiro deve crescer 9% até 2028, com média de 2,25% ao ano, atingindo uma receita de R$ 1,8 trilhão, conforme dados veiculados pelo portal Futuro da Saúde.

“Ele reúne líderes, gestores e organizações que moldam o futuro da saúde no Brasil”, pontua o representante. “Para a SISQUAL® WFM, participar desse encontro nos permite alinhar nossas soluções às necessidades dos principais decisores do país, ampliando oportunidades de colaboração e de impacto”, complementa.

O evento reafirmou a urgência de temas que a SISQUAL® WFM já vem acompanhando de perto, como eficiência operacional, sustentabilidade financeira e humanização na gestão de equipes.

“Entre os insights mais relevantes, destacaria a crescente valorização de soluções tecnológicas que conciliam redução de custos com bem-estar dos colaboradores — um ponto central na evolução dos modelos de gestão hospitalar”, afirma o vice-presidente.

Workforce Management está entre as tendências do setor

O vice-presidente da SISQUAL® WFM destaca que a tecnologia de Workforce Management está alinhada às principais tendências do setor.

“A busca por escalas mais inteligentes, jornadas mais humanizadas, previsibilidade operacional e decisões baseadas em dados foi um tema recorrente no evento”, reporta. “Nossa solução quer acompanhar esse movimento e ajudar as instituições a equilibrar produtividade, qualidade assistencial e satisfação dos profissionais”, considera.

Para Fernandes, a diversidade de perfis premiados e a forte presença de lideranças que têm atuado na digitalização do setor foram um dos pontos mais interessantes do Prêmio 100 Mais Influentes da Saúde.

“Os debates reforçaram como a tecnologia e as pessoas caminham juntas na transformação da saúde. Também foi evidente o reconhecimento ao esforço das instituições em inovar sem perder de vista a humanização”, afirma.

Entre os desafios discutidos durante o evento, ganharam destaque elementos como a necessidade de otimizar escalas, reduzir a sobrecarga assistencial, garantir conformidade com normas trabalhistas e melhorar a experiência do colaborador.

“A SISQUAL® WFM se prepara para endereçar essas questões com soluções que podem automatizar processos, oferecer visibilidade em tempo real e permitem decisões gerenciais mais assertivas”, diz Fernandes.

Para 2026, a empresa tem como objetivo ampliar ainda mais a participação em eventos estratégicos, com presença já confirmada em encontros relevantes da cadeia de saúde.

Para mais informações, basta acessar: http://www.sisqualwfm.com