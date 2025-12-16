Giraffas reforça norma de uso obrigatório de ovos cage-free
A medida destaca o compromisso da empresa com o bem-estar animal e a evolução responsável da cadeia de suprimentos.
O Giraffas, maior rede de refeições completas do Brasil, reforça seu compromisso permanente com práticas socioambientais responsáveis e com a evolução contínua de sua cadeia de suprimentos. Dentro desse protocolo, o uso de ovos provenientes de galinhas livres de gaiola integra as diretrizes operacionais da rede e está previsto como padrão obrigatório para as operações do Giraffas, conforme normativo oficial da franqueadora.
A adoção do padrão cage-free vem sendo desenvolvida ao longo dos últimos anos, com homologação de fornecedores aptos, ajustes operacionais e diálogo contínuo com especialistas e parceiros da cadeia produtiva. Esse processo consolidou o padrão cage-free como diretriz operacional do Giraffas, alinhado ao compromisso público assumido pela rede.
“O compromisso com o bem-estar animal integra a evolução responsável da nossa cadeia de suprimentos. Manter o padrão cage-free como diretriz obrigatória reflete nossa dedicação a práticas éticas, consistentes e alinhadas às expectativas da sociedade”, afirma Elmo Pinheiro Neto, diretor jurídico do Giraffas.
As orientações sobre aquisição, disponibilidade e logística seguem sob responsabilidade do time de Suprimentos, que mantém apoio contínuo aos franqueados. O cumprimento da diretriz é acompanhado nos processos regulares de auditoria e qualidade da franqueadora.
Com o protocolo, o Giraffas reafirma seu alinhamento a práticas sustentáveis e responsáveis, conectando rigor operacional, transparência e compromisso com a evolução da cadeia de fornecimento.
Website: https://www.giraffas.com.br/