Férias: como descanso e rotina influenciam o aprendizado

As férias escolares representam muito mais do que uma pausa na rotina de estudos. Para as crianças, esse período é fundamental para o desenvolvimento físico, emocional e cognitivo. Longe dos horários rígidos e das exigências do ambiente escolar, elas têm a oportunidade de relaxar e descobrir novos conhecimentos por meio da imaginação, da curiosidade e das experiências cotidianas.

Segundo Mariana Bruno Chaves, pós-graduada em psicopedagogia e especialista em educação na rede Kumon, momentos de lazer, brincadeiras e convivência familiar também ensinam. “O descanso favorece a saúde mental e cria espaço para que a criança desenvolva habilidades fundamentais, como autonomia, raciocínio, imaginação e socialização”, afirma.

No entanto, mesmo durante as férias, manter uma rotina leve de estudos pode ser um grande aliado no processo de aprendizagem. “A continuidade dos estudos, com atividades diárias de cerca de 30 minutos, por exemplo, ajuda a reter o que foi aprendido ao longo do semestre, a evitar lacunas no conhecimento e a facilitar o retorno às aulas com mais segurança e confiança”, conta Mariana.

A seguir, a especialista explica como o equilíbrio entre descanso e estudo pode beneficiar ainda mais o desenvolvimento infantil.

Descanso e recuperação

Durante o ano, aulas, avaliações e tarefas podem gerar estresse acumulado. “As férias oferecem a pausa necessária: noites de sono mais longas e momentos de relaxamento restauram as energias e favorecem o equilíbrio emocional, condição essencial para consolidar novos conhecimentos”, detalha. Quando aliado a um tempo curto, porém contínuo, de estudo, esse período se torna ainda mais proveitoso.

Criatividade e imaginação

Sem os horários tradicionais da escola, a criança pode explorar livremente jogos, artes, leitura ou qualquer brincadeira que inventar. Essa liberdade amplia a capacidade criativa, incentiva a resolução de problemas e fortalece a autoconfiança. A continuidade dos estudos de forma leve também contribui para manter o cérebro ativo e engajado.

Aprendizado no lazer

Museus, parques, zoológicos, cozinhar em família ou aprender um instrumento: experiências fora da sala de aula transformam diversão em conhecimento. Segundo Mariana, ao vivenciar descobertas de modo espontâneo, crianças e adolescentes assimilam conteúdos de forma mais prazerosa e duradoura. Atividades complementares ao estudo contribuem para uma formação mais completa.

Fortalecimento de laços familiares

Passeios, viagens ou simplesmente assistir a um filme juntos criam memórias afetivas e reforçam vínculos. “Nesse convívio, os pais também podem estimular a autonomia com pequenas responsabilidades, como arrumar a cama ou organizar brinquedos, ajudando a desenvolver senso de organização e planejamento desde cedo”, detalha a especialista.