Assine
overlay
Início Mundo Corporativo
Mundo Corporativo

Fábrica de Bolo Vó Alzira relança Bolo Natalino

Produto retorna ao cardápio após registrar alta demanda no Natal de 2025.

Publicidade
Carregando...
DI
DINO
DI
DINO
Repórter
16/12/2025 10:52

compartilhe

SIGA
x
Fábrica de Bolo Vó Alzira relança Bolo Natalino
Fábrica de Bolo Vó Alzira relança Bolo Natalino crédito: DINO

A Fábrica de Bolo Vó Alzira confirma o retorno do Bolo Tradicional Natalino de Nozes com Frutas Cristalizadas. Embora o principal lançamento deste ano seja a nova linha de brownies natalinos, o clássico bolo da marca volta ao cardápio a pedido dos consumidores, que transformaram o produto em um dos itens mais procurados da marca no Natal de 2025.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

O bolo natalino se caracteriza pela combinação de massa de nozes e frutas cristalizadas, remetendo às tradições afetivas da época e ao sabor típico das celebrações familiares. Tradicional e aromático, o produto pode ser utilizado em cafés da manhã, ceias, como opção de presente ou para compor mesas de confraternização.

O valor do Bolo Natalino de Nozes com Frutas Cristalizadas pode ser consultado em qualquer uma das 300 unidades da rede e reforça a proposta da marca de oferecer produtos festivos acessíveis, artesanais e de forte apelo emocional para o consumidor brasileiro.

Sucesso de vendas impulsiona o retorno

Após os resultados obtidos no ano anterior, o bolo manteve boa aceitação na temporada, com registros de pedidos antecipados e procura em diferentes unidades da rede. Segundo a marca, a decisão de trazê-lo novamente reflete o interesse crescente dos consumidores por produtos tradicionais e afetivos, especialmente em datas comemorativas.

O retorno do bolo complementa a estratégia de Natal da Fábrica de Bolo Vó Alzira, que este ano une inovação — com a nova linha de Brownies — e tradição, com o resgate do sabor que marcou as celebrações de 2025. A coexistência dos dois produtos reforça a proposta da empresa de atender tanto novos públicos quanto consumidores fiéis que buscam sabores clássicos.

Sobre a Fábrica de Bolo Vó Alzira

Fundada em 2007, a Fábrica de Bolo Vó Alzira nasceu a partir de uma receita de bolo de iogurte criada por Alzira Ramos, no Rio de Janeiro. Atualmente, a rede possui mais de 300 unidades em operação no Brasil e oferece cerca de 80 variedades de bolos caseiros.



Website: https://www.instagram.com/fabricadebolovoalziraoficial/

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay