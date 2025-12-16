Fábrica de Bolo Vó Alzira relança Bolo Natalino

A Fábrica de Bolo Vó Alzira confirma o retorno do Bolo Tradicional Natalino de Nozes com Frutas Cristalizadas. Embora o principal lançamento deste ano seja a nova linha de brownies natalinos, o clássico bolo da marca volta ao cardápio a pedido dos consumidores, que transformaram o produto em um dos itens mais procurados da marca no Natal de 2025.

O bolo natalino se caracteriza pela combinação de massa de nozes e frutas cristalizadas, remetendo às tradições afetivas da época e ao sabor típico das celebrações familiares. Tradicional e aromático, o produto pode ser utilizado em cafés da manhã, ceias, como opção de presente ou para compor mesas de confraternização.

O valor do Bolo Natalino de Nozes com Frutas Cristalizadas pode ser consultado em qualquer uma das 300 unidades da rede e reforça a proposta da marca de oferecer produtos festivos acessíveis, artesanais e de forte apelo emocional para o consumidor brasileiro.

Sucesso de vendas impulsiona o retorno



Após os resultados obtidos no ano anterior, o bolo manteve boa aceitação na temporada, com registros de pedidos antecipados e procura em diferentes unidades da rede. Segundo a marca, a decisão de trazê-lo novamente reflete o interesse crescente dos consumidores por produtos tradicionais e afetivos, especialmente em datas comemorativas.

O retorno do bolo complementa a estratégia de Natal da Fábrica de Bolo Vó Alzira, que este ano une inovação — com a nova linha de Brownies — e tradição, com o resgate do sabor que marcou as celebrações de 2025. A coexistência dos dois produtos reforça a proposta da empresa de atender tanto novos públicos quanto consumidores fiéis que buscam sabores clássicos.

Sobre a Fábrica de Bolo Vó Alzira



Fundada em 2007, a Fábrica de Bolo Vó Alzira nasceu a partir de uma receita de bolo de iogurte criada por Alzira Ramos, no Rio de Janeiro. Atualmente, a rede possui mais de 300 unidades em operação no Brasil e oferece cerca de 80 variedades de bolos caseiros.