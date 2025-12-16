Axi Comemora 18 Anos Com Iniciativas Comunitárias

SYDNEY, Dec. 16, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- A Axi, fornecedora global líder de negociações online de CFD e FX, celebrou seu aniversário de 18 anos em outubro, marcando quase duas décadas de crescimento, excelência e compromisso em causar impacto positivo.

Fundada em 2007, a corretora sediada na Austrália evoluiu de uma startup de duas pessoas para um grupo global altamente respeitado de empresas, com mais de 400 funcionários de mais de 45 nacionalidades em nove escritórios em todo o mundo, incluindo, entre outros, Austrália, Cingapura, Reino Unido, Dubai, Filipinas, Índia e Vanuatu.

Nos seus escritórios globais, as equipes da Axi se reúnem em eventos presenciais e virtuais – com almoços, festividades culturais, reuniões online – comemorando a jornada e as conquistas da empresa.

Adicionando um propósito mais profundoàcomemoração, a corretora lançou uma série de iniciativas destinadas a uma contribuição comunitária substancial. Os destaques incluíram doações para o Foodbank NSW & ACT, uma organização de ajuda alimentar na Austrália que fornece refeições a australianos necessitados; colaboração com a NCSF Uplift em Singapura para apoiar pessoas com necessidades especiais através de sessões de fitness inclusivas; e uma visita de funcionários da Axi na Índia ao Swami Vivekanand Social Service Trust – uma organização sem fins lucrativos e de desenvolvimento – onde passaram tempo com crianças durante refeições e jogos, e com presentes.

"O nosso aniversário de 18 anos é um momento de orgulho para todos nós – mas nossa história vai além do crescimento, é do nosso propósito também", disse Rajesh Yohannan, CEO da Axi. “No nosso aniversário tivemos a oportunidade de apoiar nossas comunidades e contribuir para causas que fazem diferença positiva na vida das pessoas.”

A Axi continua comprometida em fornecer vantagens para seus traders e parceiros em todo o mundo, e em se dedicar a promover uma cultura de cuidado, comunidade e propósito.

Sobre a Axi

A Axi é uma marca global de trading de FX e CFD online, com milhares de clientes em mais de 100 países em todo o mundo. A Axi oferece CFDs para vários tipos de ativos, incluindo Forex, Ações, Ouro, Petróleo, Café e muito mais.

Para mais informações ou comentários adicionais da Axi, contate: mediaenquiries@axi.com

Promovido pela AxiTrader LLC. Os derivativos OTC apresentam um alto risco de perda de investimento.

