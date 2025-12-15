A Align Partners envia a segunda carta pública aos acionistas da Coway, solicitando o anúncio de um plano revisado de valorização da empresa até 30 de janeiro de 2026

A Align Partners Capital Management Inc. (“Align Partners”), acionista da Coway Co., Ltd. (“Coway”) desde 2023, detendo mais de 4% das ações em circulação da empresa por meio de fundos que administra ou assessora, anunciou o envio de uma segunda carta pública de acionistas ao Conselho de Administração da Coway. A carta solicita medidas para solucionar a subvalorização crônica da empresa e aumentar o valor para os acionistas. A Align Partners solicitou que a Coway anuncie um Plano de Valorização Corporativa revisado, refletindo essas propostas, até 30 de janeiro de 2026.

Na carta, a Align Partners avaliou o plano da Coway de fevereiro de 2025 como insuficiente para lidar com a persistente subvalorização da empresa e instou o Conselho a incorporar sete medidas: (1) metas claras de avaliação e ROE de médio a longo prazo com planos de execução; (2) política de estrutura de capital alvo esclarecida e fortalecida; (3) política de retorno ao acionista atualizada, refletindo tanto a política de estrutura de capital alvo quanto o novo regime de separação do imposto sobre a renda de dividendos; (4) divulgações aprimoradas para investidores; (5) reformas na independência do Conselho; (6) medidas para lidar com conflitos de interesse entre acionistas controladores e minoritários; e (7) alinhamento mais forte entre a remuneração dos executivos e o desempenho do preço das ações.

Apesar do forte desempenho operacional e da posição de liderança de mercado da Coway, a avaliação da empresa permanece significativamente abaixo dos níveis históricos. A Align Partners atribui essa subvalorização principalmente a uma estrutura de capital ineficiente eàredução do retorno aos acionistas após a aquisição pela Netmarble. A Align Partners também observou que a Coway financiou o crescimento do capital de giro impulsionado por arrendamentos financeiros em grande parte por meio de lucros retidos acumulados pela redução do retorno aos acionistas, em vez de recorrer a dívidas de menor custo. Essas decisões de alocação de capital, segundo a Align Partners, refletem problemas estruturais de governança mais profundos, incluindo a insuficiente independência do Conselho.

Changhwan Lee, CEO da Align Partners, afirmou que a segunda carta pública aos acionistas tem como objetivo incentivar a Coway a estabelecer uma estrutura que permita o retorno a níveis de avaliação normalizados e que apoie o crescimento sustentável a longo prazo.

Sobre a Align Partners

A Align Partners é uma empresa de investimentos focada na Coreia, liderada pelo CEO Changhwan Lee, que utiliza sua experiência em private equity e banco de investimento para impulsionar o crescimento sustentável e combater o "desconto coreano".

https://www.alignpartnerscap.com/en/

