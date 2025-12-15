Visitantes descobrem novos passeios em Ilhéus que valorizam natureza e história

Turistas que chegam a Ilhéus, no sul da Bahia, têm encontrado opções de passeios que vão além das praias tradicionais e passam a destacar a natureza preservada e o patrimônio histórico da região. A mudança acompanha uma tendência do turismo nacional, em que viajantes buscam experiências mais autênticas, ligadas à cultura local e ao meio ambiente.

Segundo levantamento do Sebrae, o turismo cultural e de natureza têm ganhado espaço no Brasil por oferecer vivências que conectam o visitante à identidade do destino, valorizando história, tradições e recursos naturais como diferencial competitivo das cidades turísticas.

Em Ilhéus, esse movimento se reflete em roteiros que incluem trilhas em áreas de Mata Atlântica, visitas a fazendas de cacau, passeios por cachoeiras e tours guiados pelo centro histórico, resgatando a importância cultural e econômica da cidade ao longo do tempo. A proposta é oferecer ao visitante uma experiência mais completa, que una lazer, aprendizado e contato direto com a história local.

“Hoje, o visitante quer entender o lugar que está conhecendo. Ele quer saber como a cidade se formou, qual é a relação dela com o cacau, com a natureza e com a cultura regional. Por isso, nossos passeios foram pensados para valorizar esses elementos”, afirma Luis Fernando, CEO da Ilhéus Passeios, empresa que atua com roteiros turísticos na região.

De acordo com o executivo, a procura por esse tipo de experiência tem crescido, especialmente entre turistas que desejam fugir de roteiros padronizados. “Quando o passeio une natureza e história, o visitante não apenas visita Ilhéus, ele compreende a cidade. Isso transforma completamente a experiência da viagem”, acrescenta.

Com a ampliação desse tipo de roteiro, Ilhéus fortalece sua posição como destino que oferece mais do que sol e mar, apostando em um turismo que valoriza seus recursos naturais, sua história e sua identidade cultural.

Para saber mais, basta acessar: https://www.instagram.com/ilheuspasseios?igsh=MXBkOW5pdm1wYjRseA%3D%3D&utm_source=qr