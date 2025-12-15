Betânia apresenta nova identidade visual para embalagens inspirada no Nordeste

A Betânia, marca da Alvoar Lácteos, anuncia a atualização de sua identidade visual de embalagens. A mudança faz parte de um processo de rebranding e tem como base o propósito da marca, “Coragem que alimenta corações”. A nova identidade passa a ser adotada em diferentes linhas de produtos.

Segundo Cynthia Serretti, diretora-executiva de Marketing da Betânia, a reformulação busca refletir a relação histórica da marca com o Nordeste, região onde atua há mais de 50 anos.

O rebranding também está relacionado à atuação da marca junto a produtores de leite da região. Atualmente, a Betânia mantém parceria com cerca de 3.500 famílias de produtores no sertão nordestino, envolvidas no fornecimento de matéria-prima e na cadeia produtiva da empresa.

Com a nova identidade visual, a Betânia inicia a implementação das embalagens atualizadas em seus produtos ao longo deste novo ciclo da marca.

A nova identidade visual foi desenvolvida pela agência Ana Couto e tem como referência elementos da cultura nordestina contemporânea. O projeto contempla mudanças no design das embalagens, tipografia e organização das informações visuais, com foco em maior padronização e reconhecimento no ponto de venda.

De acordo com Cynthia, a atualização visual está alinhada à estratégia de marca. “A renovação faz parte do movimento de evolução da Betânia no mercado e de fortalecimento da comunicação com o consumidor da região, mantendo consistência com o propósito da marca”, afirma.

As novas embalagens destacam informações nutricionais do leite, como teor de proteína, além de referências a preparos tradicionais da culinária regional, como cuscuz, tapioca e feijão verde. Também passam a incluir expressões utilizadas na comunicação da marca.

Na categoria de iogurtes, em que a Betânia lidera o market share no Nordeste, o projeto visual traz alterações na aplicação do logotipo, que passa a ser utilizado na vertical. Segundo a empresa, a mudança busca ampliar a visibilidade da marca nas gôndolas. A predominância da cor branca nas embalagens foi mantida.

Para Sabrina Castro, gerente de Marketing da Betânia, a atualização acompanha os planos de expansão da marca. “A Betânia já ocupa posição de liderança em leite UHT e iogurtes no Nordeste e segue trabalhando no fortalecimento do posicionamento e na ampliação do portfólio”, finaliza.