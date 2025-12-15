SecPower, HDT e Huawei selam acordo para avançar o BESS

A SecPower anunciou uma parceria estratégica com a HDT e a Huawei Digital Power para ampliar a oferta de soluções de armazenamento de energia no país. A cooperação ocorre em um contexto de mudanças estruturais no setor elétrico, marcado pela ampliação do uso de sistemas de armazenamento de energia.

Com a consolidação do armazenamento como atividade regulada pela Lei nº 15.269/2025 e a adoção do mecanismo competitivo horário, o setor passa a contar com novos instrumentos regulatórios voltados à expansão de projetos de armazenamento e à integração de fontes renováveis.

Segundo informações divulgadas pela empresa, a parceria prevê a integração da atuação local da SecPower com tecnologias desenvolvidas pela Huawei Digital Power, por meio da HDT, com foco na implementação de sistemas BESS (Battery Energy Storage Systems) no Brasil. A iniciativa busca atender à crescente demanda do mercado por soluções de armazenamento associadas a requisitos técnicos, regulatórios e operacionais.

De acordo com a SecPower, a cooperação também envolve a ampliação de modelos de fornecimento baseados em soluções as-a-service, que combinam tecnologia e estruturação financeira para viabilizar projetos de armazenamento em diferentes aplicações.

Para Gabriella Reigada, CEO da SecPower, “o armazenamento de energia passa por um momento de expansão no Brasil, impulsionado por avanços regulatórios e pela necessidade de maior flexibilidade do sistema elétrico. A parceria com a HDT e a Huawei Digital Power permite à empresa ampliar sua atuação nesse contexto, reunindo tecnologia e suporte técnico para projetos de armazenamento”.

A partir da cooperação, a SecPower, fabricante nacional de sistemas de energia especializada em baterias, painéis elétricos e soluções BESS, passa a atuar de forma coordenada com as empresas parceiras para atender às demandas do mercado e acompanhar a evolução do armazenamento de energia no país.