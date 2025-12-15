Macke Consultoria movimenta R$ 2,5 bilhões em 2025

Em 2025, a Macke Consultoria estabeleceu um novo recorde em sua trajetória, movimentando aproximadamente R$ 2,5 bilhões em captação de recursos e incentivos fiscais para inovação no Brasil. Este valor representa um crescimento significativo em relação ao ano anterior e reflete a forte demanda por investimentos em tecnologia e desenvolvimento no país. Os financiamentos foram obtidos junto à Financiadora de Estudos e Projetos (Finep), ao Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) e por meio da Lei do Bem.

Segundo André Maieski, sócio da Macke Consultoria, esse crescimento em relação a 2024 demonstra que as empresas brasileiras estão cada vez mais conscientes da importância de investir em inovação. "Os programas de financiamento do BNDES e Finep continuam sendo ferramentas estratégicas para viabilizar projetos de alto impacto. A consultoria especializada atua como um catalisador, ajudando as empresas a superar a complexidade regulatória e a maximizar o retorno sobre seus investimentos em pesquisa e desenvolvimento", destaca.

A Macke Consultoria é especializada na estruturação e captação de recursos para o desenvolvimento tecnológico. A empresa desenvolve operações diretas com o BNDES e a Finep, instituições públicas que oferecem linhas de financiamento e subvenções para o desenvolvimento tecnológico. O BNDES apoia projetos de empresas de diferentes portes, fornecendo crédito para expansão, modernização e inovação, enquanto a Finep foca no fomento à pesquisa, desenvolvimento e inovação.

Angelita Nepel, sócia da Macke Consultoria, avalia com otimismo o cenário de 2025. "Vimos uma consolidação ainda maior das políticas de neoindustrialização no Brasil. Isso se reflete não apenas no volume de recursos captados, mas também na qualidade dos projetos. Observamos uma retenção mais forte de talentos altamente qualificados nas empresas, especialmente mestres e doutores que agora têm oportunidades concretas de desenvolver pesquisa aplicada. Esse movimento é fundamental para transformar o Brasil em um polo de inovação genuína", comenta.

Além dos financiamentos, a Macke assessora empresas na utilização dos benefícios fiscais da Lei do Bem. Essa legislação permite que empresas invistam em pesquisa e desenvolvimento com deduções de impostos (IRPJ e CSLL), promovendo a inovação em diversos setores. Com sede em Curitiba, a consultoria atende empresas de todo o Brasil. Com 16 anos de experiência no mercado, a Macke estruturou em 2025 projetos para empresas de diferentes setores, com destaque para soluções de eficiência energética, novos produtos e inovação em processos industriais.

Rosana Nishi, sócia da Macke Consultoria, ressalta que 2025 foi um ano extraordinário para a empresa. "Estruturamos projetos de P&D de grande complexidade em diversos setores estratégicos, que representam uma parcela significativa de nossas captações. Esses projetos estão alinhados com a Nova Indústria Brasil e com os objetivos de descarbonização e eficiência energética. Vemos que as empresas estão buscando não apenas inovar, mas inovar com propósito e sustentabilidade", afirma.

Brendo Ribas, sócio da Macke Consultoria, complementa que a alocação estratégica dos recursos captados foi fundamental para o sucesso do ano. "Os R$ 2,5 bilhões foram alocados estrategicamente em projetos que geram impacto real na competitividade das empresas e na economia brasileira. Focamos em iniciativas que combinam inovação tecnológica com sustentabilidade, maximizando o retorno sobre investimento enquanto contribuem para objetivos ambientais e sociais. Essa abordagem reforça o papel da consultoria como um agente transformador no ecossistema de inovação do país", conclui.

O crescimento expressivo nas captações em 2025 reflete não apenas o ambiente favorável criado por políticas públicas de incentivo à inovação, mas também a consolidação da Macke Consultoria como um parceiro estratégico para empresas que buscam transformar ideias em soluções concretas e competitivas no mercado global.