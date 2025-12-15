Sarapuí recebe lançamento do residencial Reserva Califórnia

O município de Sarapuí passa a contar com um novo loteamento residencial com o lançamento do Reserva Califórnia, empreendimento composto por lotes a partir de 200 metros quadrados. O projeto está localizado em área próxima ao CDHU e à Rodoviária e teve seu desenvolvimento aprovado pelos órgãos competentes, com registro em Cartório de Imóveis.

O lançamento será realizado no próprio local do loteamento, com atendimento ao público interessado em conhecer o projeto, suas características urbanísticas e as condições gerais de aquisição. O empreendimento integra o processo de expansão urbana do município e foi implantado conforme as diretrizes legais e técnicas exigidas para loteamentos urbanos.

De acordo com as informações divulgadas pelos responsáveis pelo projeto, o loteamento encontra-se regularizado e já possui parte da infraestrutura executada, incluindo abertura de vias, implantação de guias e sarjetas, e instalação da rede elétrica. As etapas seguintes de obras seguem cronograma próprio, conforme previsto no licenciamento aprovado.

O Reserva Califórnia é composto por lotes de diferentes dimensões, com áreas mínimas de 200 metros quadrados, além de opções maiores. A diversidade de metragens atende diferentes perfis de compradores, tanto para uso residencial quanto para aquisição patrimonial, respeitando os parâmetros urbanísticos estabelecidos.

O lançamento ocorre em um contexto de crescimento do mercado imobiliário regional, impulsionado pela proximidade com municípios da Região Metropolitana de Sorocaba e pela busca por áreas destinadas à ocupação residencial fora dos grandes centros urbanos. A área onde o loteamento está inserido já conta com ocupações consolidadas no entorno e acesso por vias existentes.

Além da apresentação do empreendimento no dia do lançamento, a equipe responsável já iniciou o cadastro de interessados, realizado presencialmente na D.C Engenharia, situada na Rua Nossa Senhora das Dores, 107 – Andar Superior, Centro, Sarapuí/SP. O atendimento também pode ser feito por meio do WhatsApp (15) 99670-2882, com o objetivo de organizar o fluxo de interessados e prestar informações técnicas e documentais sobre o loteamento.

Os responsáveis informam que o cadastro permite o acompanhamento das etapas do empreendimento e o acesso às informações oficiais relacionadas ao projeto, respeitando os procedimentos previstos para a comercialização de lotes urbanos.

Mais informações institucionais podem ser obtidas por meio dos canais oficiais de atendimento.