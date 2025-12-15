Whato CRM lança automação integrada ao WhatsApp Web

O uso de ferramentas de automação no WhatsApp tem se consolidado como uma resposta eficiente aos desafios enfrentados por empresas e empreendedores na comunicação com clientes. Segundo o Chat Commerce Report 2025, essa tecnologia possibilitou reduções de até 95% no tempo médio de resposta, além de garantir disponibilidade contínua, o que permite que marcas atendam seus públicos 24 horas por dia, sem necessidade de ampliar equipes.



A preferência dos consumidores brasileiros por interações digitais reforça essa tendência. De acordo com levantamento da Meta, Nodus e Offerwise, 95,21% das interações digitais entre marcas e consumidores ocorreram no WhatsApp, confirmando sua posição como vitrine, meio de comunicação e canal de checkout. O estudo também aponta que o volume de mensagens trocadas cresceu 55% em relação ao ano anterior, com mais de 24 milhões de clientes atendidos por cerca de 29 mil vendedores.



Além disso, fluxos automatizados integrados ao funil de vendas já demonstram impacto direto nos resultados: campanhas de recuperação de carrinho, por exemplo, apresentam taxa de conversão três vezes maior que o e-mail e retorno sobre investimento (ROAS) de até 65 vezes no caso de pagamentos via Pix.

Soluções de CRM para WhatsApp, voltadas à automação leve e uso direto da interface do aplicativo, vêm sendo utilizadas por pequenas equipes como alternativa à adoção de sistemas corporativos tradicionais, com foco em organização e eficiência operacional.

Segundo dados do Mapa de Maturidade Digital 2024, realizado pela Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial (ABDI) e pelo Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae), cerca de 50% dos pequenos negócios no Brasil já utilizam mídias digitais para vender produtos ou serviços, evidenciando a adoção crescente de ferramentas tecnológicas nesse segmento. É nesse contexto que a extensão Whato CRM lançou sua nova versão no Brasil em dezembro de 2025, oferecendo recursos de automação diretamente sobre o WhatsApp Web.

A proposta do Whato CRM é atender usuários que operam com baixo orçamento e precisam organizar seu atendimento sem migrar de ambiente ou contratar sistemas robustos. Além disso, o recurso de multiatendente permite que até quatro agentes compartilhem o mesmo número no WhatsApp Web. A integração com mini-CRM interno e ferramentas como Google Agenda e Google Contatos possibilita a gestão dos leads sem necessidade de conhecimento técnico.

Dados internos da plataforma indicam que usuários relataram até 89% de aumento de produtividade e triplicaram suas conversões nos primeiros 30 dias de uso, em especial por conta da organização visual e das respostas automáticas personalizadas.

A gerente de marketing da empresa na América Latina, Leticia Conceição Ferreira, destaca que o foco do CRM para WhatsApp está na praticidade. “Ferramentas simples e integradas ao WhatsApp facilitam o dia a dia de quem empreende com poucos recursos”, afirma.

A expansão do Whato CRM para o mercado brasileiro foi motivada pela adesão espontânea de usuários locais. Segundo Letícia, mesmo sem campanhas de marketing específicas, o uso da ferramenta cresceu de forma orgânica no país, impulsionado por recomendações de outros usuários. Esse comportamento indicou um nicho não atendido por plataformas tradicionais, especialmente entre autônomos e pequenas empresas.

Com o avanço da automação nas comunicações comerciais, soluções que conciliam leveza, acessibilidade e integração direta com ferramentas populares como o WhatsApp tendem a ganhar ainda mais relevância. A expectativa, segundo o Chat Commerce Report 2025, é de que as interações automatizadas continuem crescendo, ampliando a competitividade de negócios que adotam essa tecnologia.

