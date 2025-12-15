Alimentação corporativa ganha papel estratégico em 2026

O cenário da alimentação corporativa no Brasil vive um momento de transformação. CEO do Grupo Pratica, Felipe Lisboa, explica que, cada vez mais, as empresas reconhecem que oferecer refeições de qualidade deixou de ser apenas um benefício e passou a desempenhar um papel estratégico na produtividade, no bem-estar e na retenção de talentos.

“Ao mesmo tempo, o setor vem enfrentando oscilações constantes de custos, desde insumos até logística, o que exige uma gestão cada vez mais técnica, eficiente e orientada a dados”, afirma.

De acordo com o executivo, muitos negócios ainda enfrentam dificuldades em planejar os custos de alimentação dos funcionários. Ele aponta que o desafio começa pela volatilidade dos preços de alimentos, influenciados por fatores sazonais, climáticos e de mercado. Outro ponto ressaltado é a falta de previsibilidade no fluxo de colaboradores, especialmente em operações com turnos dinâmicos.

“Somam-se a isso as ineficiências de processos internos, desperdícios e modelos de contratação pouco claros. Quando esses fatores se acumulam, fica praticamente impossível manter o orçamento dentro do previsto sem uma gestão especializada”, acrescenta.

Em 2024, o setor de food service registrou um faturamento de R$ 455 bilhões conforme dados apontados pela pesquisa da Abrasel. A expectativa para 2025 é de avanço constante, puxado pela evolução dos hábitos de consumo, pelo processo de digitalização do segmento e pela consolidação dos serviços de delivery.

Tendências que devem impactar 2026

Para 2026, o empresário afirma que as principais tendências econômicas que devem impactar diretamente o planejamento das empresas incluem a pressão crescente sobre custos operacionais, a profissionalização da gestão e o aumento da demanda por alimentação equilibrada e personalizada.

“Assim, previsibilidade financeira, eficiência operacional, qualidade nutricional e flexibilidade são os pilares de um bom planejamento de alimentação corporativa para o próximo ano”, analisa.

Como o Grupo Pratica estrutura operações mais eficientes

Felipe ressalta que o Grupo Pratica trabalha de forma integrada com cada cliente para elevar a alimentação corporativa a um patamar estratégico. O processo começa com um diagnóstico detalhado da operação, considerando desde o número de colaboradores até as condições da estrutura física. A partir desse mapeamento, são desenvolvidos modelos capazes de reduzir desperdícios, otimizar o fluxo produtivo e garantir maior previsibilidade nos custos.

“Nosso foco é que cada empresa tenha clareza do investimento mensal e segurança para planejar o futuro”, acrescenta.

Segundo o executivo, as principais soluções foram desenvolvidas para oferecer previsibilidade e eficiência real aos clientes. “Começamos pelos restaurantes in loco, que permitem uma operação totalmente personalizada dentro da empresa, com controle preciso de produção, redução de desperdícios e fluxo otimizado”, explica.

Para operações que exigem maior flexibilidade, a empresa aposta no modelo de alimentação transportada, que assegura padrão de qualidade, logística eficiente e estabilidade de custos, inclusive em unidades com menor volume de colaboradores.

“Além disso, oferecemos consultoria estratégica, onde nosso time técnico analisa desde o consumo até a estrutura operacional, identificando oportunidades de melhoria e transformando o processo alimentar em um sistema realmente previsível”, detalha.

Preparação para um novo ciclo da alimentação corporativa

O CEO da Pratica enfatiza que a empresa está preparada para esse novo momento, pois entende que alimentação corporativa representa cuidado com pessoas. “Para 2026, intensificamos nossos processos de qualificação interna, ampliamos nossa capacidade operacional e fortalecemos nossa abordagem consultiva. Nosso objetivo é entregar não apenas refeições, mas uma experiência completa que una eficiência, qualidade e bem-estar — e que ajude as empresas a construir ambientes de trabalho mais saudáveis e produtivos”, conclui.

Para mais informações sobre como preparar a empresa para 2026, basta entrar em contato com o Grupo Pratica através do site: https://grupopratica.net.br/