Civil Air Patrol amplia sua frota com 15 novos aviões Cessna para apoiar missões de resgate e comunitárias

A Textron Aviation Inc., uma empresa da Textron Inc. (NYSE: TXT), anunciou hoje que a Civil Air Patrol (CAP), maior operadora de aeronaves Cessna do mundo, está reforçando sua capacidade operacional nacional com a encomenda de mais 15 aviões de motor a pistão, incluindo sete Cessna Skyhawk 172 e oito Cessna Skylane 182 com entrega prevista ao longo de 2026. O pedido vem após a entrega recente de mais dois Cessna Skylane e um Cessna Turbo Stationair HD, expandindo a frota da CAP para mais de 500 aeronaves Cessna em todo o país.

As aeronaves Cessna são projetadas e produzidas pela Textron Aviation.

"As missões da Civil Air Patrol exigem aeronaves confiáveis, versáteis e preparadas para agir em momentos decisivos", afirmou Bob Gibbs, vice-presidente de vendas para missões especiais. "É uma honra ver a CAP seguindo com a Cessna para apoiar operações de salvamento em todo o país".

Como organização sem fins lucrativos e braço auxiliar da Força Aérea dos Estados Unidos, a CAP atua como um multiplicador de capacidades, oferecendo apoio às forças militares e outros serviços essenciais para agências federais, estaduais e locais. A entidade está presente nos 50 estados do país, em Porto Rico (incluindo as Ilhas Virgens Americanas), no Distrito de Columbia e em mais de 1.400 comunidades.

Somente em 2025, a CAP:

voou mais de 100.000 horas;

realizou mais de 400 missões de busca e salvamento;

registrou mais de 200 ocorrências encontradas;

salvou pelo menos trinta pessoas;

somou 82% das horas de voo em missões atribuídas pela Força Aérea.

"Essas novas aeronaves reforçam nossa capacidade de responder com agilidade, treinar de forma eficiente e apoiar comunidades em todo o país", afirmou a Major-General Regena Aye, comandante nacional e CEO da CAP. "A Textron Aviation tem sido uma parceira constante na nossa missão de servir e proteger".

Possibilidades infinitas para missões especiais

Quando governos, forças militares e clientes do setor comercial precisam de soluções aéreas para missões críticas, eles recorremàTextron Aviation. As soluções de aviação da empresa oferecem o desempenho e as características de voo necessários para enfrentar os desafios específicos das operações de missões especiais. Com qualidade incomparável, versatilidade e baixo custo operacional, os produtos da Textron Aviation são escolhidos para ambulância aérea, inteligência, vigilância e reconhecimento, transporte utilitário, pesquisa aérea, inspeção de voo, treinamento e diversas outras operações especiais.

Sobre a Textron Aviation

Nós inspiramos a jornada de voar. Há mais de 95 anos, a Textron Aviation Inc., uma empresa do grupo Textron Inc., tem unido talentos nas marcas Beechcraft, Cessna e Hawker para projetar e oferecer experiências de aviação excepcionais aos nossos clientes. Com uma linha de produtos que vai de jatos executivos, turboélices e motores a pistão de alto desempenho a soluções para missões especiais, treinamento militar e defesa, a Textron Aviation possui o portfólio de aviação mais versátil e abrangente do mundo, apoiado por uma força de trabalho responsável por mais da metade de todas as aeronaves de aviação geral já produzidas globalmente. Clientes em mais de 170 países confiam em nosso desempenho lendário, confiabilidade e flexibilidade, além de nossa sólida rede global de atendimento, para voos acessíveis e adaptáveis. Para mais informações, visite www.txtav.com.

Sobre a Textron

A Textron Inc. é uma empresa que opera em diversos setores e utiliza sua rede global nas áreas de aviação, defesa, indústria e finanças para oferecer soluções e serviços inovadores aos clientes. A Textron é reconhecida mundialmente por marcas fortes como Bell, Cessna, Beechcraft, Pipistrel, Jacobsen, Kautex, Lycoming, E-Z-GO e Textron Systems. Para mais informações, acesse: www.textron.com.

Certas declarações neste comunicadoàimprensa podem projetar receitas ou descrever estratégias, metas, perspectivas ou outros assuntos não históricos. Essas declarações prospectivas refletem apenas a data em que foram feitas e não assumimos nenhuma obrigação de atualizá-las. Estas declarações estão sujeitas a riscos, incertezas e fatores conhecidos e desconhecidos que podem fazer com que nossos resultados reais diferenciem de forma significativa daqueles expressos ou sugeridos, incluindo, entre outros, alterações nos cronogramas de entrega de aeronaves ou cancelamentos e adiamentos de pedidos.

Sobre a Civil Air Patrol

A Civil Air Patrol é o braço auxiliar civil da Força Aérea dos Estados Unidos, reconhecida pelo Congresso, e uma organização nacional de voluntários dedicada a servir comunidades americanas, salvar vidas e transformar futuros. Com milhares de tripulantes e voluntários treinados atuando nos 50 estados, territórios norte-americanos e mais de 1.400 comunidades ao redor do mundo, a CAP utiliza uma frota versátil de aeronaves, equipes terrestres e programas de cadetes para oferecer serviços de emergência, educação aeroespacial e formação de jovens líderes. Por meio de sua rede nacional, a CAP responde com rapidez para apoiar equipes de resgate em crises que vão de buscas e salvamentos e ajuda em desastres a apoio humanitário e missões designadas pela Força Aérea, além de incentivar o interesse pela aviação e o desenvolvimento de liderança entre jovens. Para mais informações, acesse www.gocivilairpatrol.com.

Sobre a Civil Air Patrol Mission Support

A Civil Air Patrol atua como uma força de confiança para ampliar a capacidade de agências militares, civis e governamentais, oferecendo apoio a missões de forma confiável e acessível em todo o país. A CAP trabalha junto com as forças militares em treinamentos conjuntos, como suporte ao JSTARS, voos de aeronaves remotamente pilotadas substitutas, pesquisas de rotas de baixa altitude e missões para a Task Force North. Sua rede de busca e salvamento reúne equipes aéreas e terrestres especializadas e unidades nacionais como o National Cell Phone Forensics Team, o National Radar Analysis Team e sistemas de aeronaves não tripuladas de pequeno porte, permitindo localizar pessoas e aeronaves desaparecidas com rapidez e eficiência. A CAP também leva tecnologia avançada às operações de emergência e desastres, oferecendo imagens em alta definição, varredura 3D com LIDAR, produtos geoespaciais e perícia em celulares para apoiar decisões em campo. Além disso, serviços como registro fotográfico de danos naturais por ar e terra, suporte aéreo de alerta de tsunami e retransmissão aérea de comunicações garantem que as agências tenham a informação e a conectividade necessárias quando os sistemas tradicionais falham. Para mais informações, acesse www.gocivilairpatrol.com.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

