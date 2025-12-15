Residência permanente nos EUA demanda planejamento

De acordo com o Ministério das Relações Exteriores, mais de 2 milhões de brasileiros já vivem nos Estados Unidos, com Nova York (500 mil), Boston (420 mil) e Miami (400 mil) entre os principais destinos. Para quem obteve o visto permanente, o chamado Green Card, ou aguarda a entrevista consular após a aprovação da petição, o desafio passa a ser o planejamento da vida definitiva no país.



De acordo com o advogado especialista em imigração Murtaz Navsariwala, planejar uma mudança definitiva para os Estados Unidos vai muito além de obter o visto de imigrante ou a aprovação da petição. “É fundamental realizar um planejamento abrangente que inclua a análise de moradia, orçamento inicial, estrutura familiar e acesso a serviços essenciais”, explica.



“Por isso, o mais recomendado é que os futuros residentes também se informem sobre questões bancárias, exigências fiscais e adaptação cultural. Uma transição bem planejada contribui significativamente para uma adaptação mais tranquila e segura”, acrescenta.



Segundo o advogado, a escolha da cidade ou região ideal pode ser uma das decisões mais importantes para o imigrante. “Além de pessoal, ela deve considerar uma combinação de fatores como qualidade de vida, oportunidades profissionais, custo de vida e estrutura para a família.”



“Clima, sistema educacional, segurança, acesso à saúde e presença de comunidades imigrantes também podem ter pesos diferentes, de acordo com as prioridades de cada pessoa. Como cada estado possui regras, políticas e culturas distintas, uma pesquisa detalhada é fundamental para tomar uma decisão alinhada às necessidades de cada um”, completa.



Navsariwala observa que cidades com maior presença de imigrantes podem facilitar a adaptação, mas também apresentam desafios. Embora a adaptação possa ser mais rápida, especialmente pela oferta de serviços em outros idiomas, redes de apoio e familiaridade cultural, essas localidades também costumam ter um custo de vida mais elevado, o que pode representar um desafio.



“Por isso, é importante equilibrar esse aspecto com o orçamento disponível e os objetivos de longo prazo da família ou do indivíduo”, afirma.



Os custos iniciais também merecem atenção especial. “Muitos imigrantes se surpreendem com despesas iniciais que não são tão comuns em seus países de origem, como o valor inicial exigido para aluguéis (que pode chegar a três vezes o valor mensal da locação), a contratação de seguros de carro e residencial, e ainda os custos com saúde”, explica.



Nos Estados Unidos, o acesso à saúde pode representar um impacto significativo no orçamento, mesmo para quem possui seguro. Também é importante considerar despesas com documentação, carteira de motorista, matrícula em escolas ou cursos de inglês, entre outros ajustes necessários à nova rotina.



Além da moradia, o planejamento financeiro deve incluir despesas fixas e obrigatórias. “Para quem vai residir nos Estados Unidos de forma permanente, é fundamental considerar despesas fixas como o seguro de saúde, que pode representar uma parte significativa do orçamento. Também é importante incluir impostos federais e estaduais, custos com transporte, alimentação e educação, especialmente em estados onde a qualidade do ensino público pode variar”, reforça.



“Para fins fiscais, o residente permanente é geralmente tratado como um residente fiscal nos Estados Unidos, o que implica na obrigação de declarar sua renda global anualmente ao IRS. Além disso, é importante estar atento às obrigações estaduais, manter a documentação fiscal organizada e, quando aplicável, declarar ativos mantidos no exterior”, explica.



Dada a complexidade da legislação tributária, o especialista afirma que, em casos com renda ou bens fora dos EUA, o mais recomendado é contratar o suporte de um contador com experiência em tributação internacional.



Ainda segundo Navsariwala, “contar com um profissional desde os primeiros meses pode facilitar muito a adaptação nos Estados Unidos, principalmente para garantir o preparo correto da primeira declaração de imposto de renda”.



“Consultar um corretor de imóveis e um corretor de seguros também ajuda a entender as exigências locais de moradia e coberturas obrigatórias. Um advogado de imigração também segue sendo um recurso importante para manter a conformidade legal e orientar futuros processos, como a substituição do Green Card de filhos ao completarem 14 anos ou a solicitação de cidadania”, ressalta.



Navsariwala reforça que planejar a vida nos Estados Unidos com antecedência ainda é a melhor forma de garantir estabilidade e tranquilidade. “A residência permanente abre portas, mas também traz novas responsabilidades. Com informação, suporte profissional e organização, esse novo capítulo pode ser iniciado com segurança e confiança”, conclui.



