Aprovação Da Anac Para Voos Adicionais Da Bringer Air Cargo Para Navegantes (NVT)

Repórter
15/12/2025 12:17

A Bringer Air Cargo (BAC), líder em soluções globais de carga aérea, anuncia com orgulho que a Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC) concedeu frequências adicionais de voo para o seu serviço de carga entre o Aeroporto Internacional de Miami (MIA) e o Aeroporto Internacional de Navegantes (NVT), em Santa Catarina, Brasil. Essa aprovação regulatória segue o recente marco histórico da Bringer ao operar o primeiro voo direto de cargueiro wide-body de Miami para Navegantes, representando um avanço significativo na conectividade de carga internacional para o sul do Brasil.

Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20251215607300/pt/

Essa autorização ampliada permite que a Bringer Air Cargo aumente o número de voos programados na rota MIA–NVT e expanda suas ofertas de voos charter com operações diretas de aeroportos ao redor do mundo com pouso direto em Navegantes — fortalecendo significativamente o acesso a uma das regiões industriais e logísticas de crescimento mais rápido no Brasil.

Essa aprovação da ANAC representa um marco importante para a Bringer Air Cargo e para as cadeias de suprimentos que atendemos,” afirmou Eduardo De Castro, Presidente. “Aproveitando o sucesso do nosso voo inaugural wide-body, estamos entusiasmados em expandir serviços de carga aérea confiáveis e de alta capacidade que apoiam exportadores, importadores e parceiros logísticos nas Américas e além.

O serviço Miami–Navegantes da Bringer oferece conexões vitais para cargas movimentadas entre os Estados Unidos e os principais mercados da América do Sul. O serviço semanal inicial, lançado no fim de novembro com um Boeing 767-300F, foi celebrado como o primeiro cargueiro wide-body internacional a pousar diretamente em NVT, abrindo novas oportunidades para o fluxo comercial na região de Santa Catarina.

Com as frequências adicionais agora aprovadas, a Bringer Air Cargo planeja ampliar progressivamente suas operações programadas, com múltiplos voos semanais previstos conforme o crescimento da demanda. Paralelamente, a BAC continua oferecendo soluções charter personalizadas que proporcionam flexibilidade, rotas diretas e tempos de trânsito reduzidos para embarcadores em todo o mundo.

Sobre a Bringer Air Cargo

A Bringer Air Cargo (IATA: E6, prefixo AWB: 417) faz parte do Grupo Bringer Corporation, que possui mais de 40 anos de experiência oferecendo serviços de carga aérea de forma confiável em âmbito global. Reconhecida por seu compromisso com a excelência operacional e soluções logísticas centradas no cliente, a Bringer conecta mercados-chave nas Américas, fortalecendo cadeias de suprimentos e facilitando o comércio internacional.


Contato:

Bringer Air Cargo - Media Relations

Lucas G De Castro | CMO | mrktbac@bringer.com | Tel: +1(305)592-5427


Fonte: BUSINESS WIRE

