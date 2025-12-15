Subsidiária da AI/R, Compass UOL é reconhecida como AWS Consulting Partner of the Year LATAM 2025

SÃO PAULO, Dec. 15, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- A Compass UOL, subsidiária da AI/R, é uma das vencedoras do AWS Partner Award 2025 nas categorias geográfica e global, reconhecendo líderes em todo o mundo que desempenham papéis fundamentais ao ajudar seus clientes a impulsionar a inovação e a construir soluções na Amazon Web Services (AWS). A empresa foi nomeada Consulting Partner of the Year LATAM, destacando-a como parceira que se sobressaiu em crescimento de receita, lançamento de novas oportunidades, aumento de certificações e conquista de designações da AWS.

O anúncio foi feito durante o Partner Awards Gala, no AWS re:Invent 2025. Os prêmios geográficos e globais da AWS celebram uma ampla gama de parceiros que, ao longo do último ano, adotaram especialização, inovação e cooperação, evoluindo e prosperando na AWS enquanto apoiam seus clientes.

“Esse reconhecimento reforça nossa missão de acelerar a transformação digital por meio das tecnologias AWS e nos motiva a continuar entregando soluções inovadoras que ampliam o impacto da inteligência artificial e das tecnologias digitais para nossos clientes. Conquistar esse prêmio fortalece nosso compromisso de liderar a revolução tecnológica na América Latina e além”, afirma Alexis Rockenbach, CEO Global da AI/R.

Os prêmios geográficos e globais de parceiros da AWS incluíram um processo de autoindicação em diversas categorias, com premiações tanto em nível geográfico quanto global. Todos os parceiros da AWS foram convidados a participar e enviar suas indicações. As submissões foram avaliadas por uma terceira parte, a Canalys, e selecionadas com ênfase especial em casos de sucesso de clientes.

Além disso, houve diversas categorias de prêmios baseadas em dados, avaliadas por um conjunto exclusivo de métricas que ajudaram a medir o desempenho dos parceiros da AWS ao longo do último ano. A Canalys auditou os conjuntos de dados utilizados e garantiu que todas as medições e os cálculos fossem objetivos e precisos. Os finalistas representaram os três parceiros da AWS melhor classificados em cada categoria.

Sobre a AI/R

AI/R, sediada na Califórnia, é uma empresa de "Agentic AI Software Engineering" que combina seu ecossistema de marcas tecnológicas superespecializadas, plataformas proprietárias de AI e plataformas de parceiros estratégicos para ampliar o potencial da inteligência humana e impulsionar a revolução em todas as indústrias, estabelecendo padrões eficientes de inovação e produtividade empresarial. Incorporando a AI em todos os aspectos do seu negócio, a missão da AI/R é fazer da revolução da AI uma revolução para todos, empoderando o talento humano enquanto eleva os padrões de transformação digital. Let's breathe in the future.

Sobre a Compass UOL

A Compass UOL é uma empresa global integrante da AI Revolution Company, que impulsiona a transformação de organizações por meio da Inteligência Artificial, IA Generativa e das Tecnologias Digitais. Projetamos e construímos plataformas nativas digitais usando tecnologias de ponta para ajudar empresas a inovar, transformar negócios e promover o sucesso em seus mercados. Com um foco na atração e desenvolvimento dos melhores talentos, criamos oportunidades que melhoram vidas e destacam o impacto positivo das tecnologias disruptivas na sociedade.

Milena Buarque Lopes Bandeira, milena.bandeira@aircompany.ai

