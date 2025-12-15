Quality Brasil 2025 reconhece gestão feminina na saúde

A Clínica Professor Fava Netto recebeu, em novembro de 2025, o Prêmio Quality Brasil 2025, concedido pela International Quality Company, instituição responsável por avaliar critérios relacionados à gestão, conformidade técnica, estrutura organizacional e práticas assistenciais. O selo é atribuído a organizações que atendem aos requisitos definidos pela entidade certificadora.

A clínica foi fundada pelo Dr. Sérgio Fava, dermatologista, que permanece como proprietário da instituição. A direção médica e administrativa é atualmente exercida pela Dra. Bianca Escorel Costa Fava, que atua como cirurgiã oncológica e é responsável pela gestão operacional, atualização de protocolos, revisão de processos internos e organização administrativa. As ações desenvolvidas se alinham aos parâmetros avaliados pela International Quality Company durante o processo de certificação.

O reconhecimento está relacionado ao cumprimento dos critérios estabelecidos pelo prêmio, que incluem estrutura de gestão, padronização de fluxos internos, atualização técnica e conformidade com práticas assistenciais. A Clínica Professor Fava Netto, com mais de quatro décadas de atuação, integra o grupo de instituições registradas no ciclo de certificação nacional de 2025.

Segundo a Dra. Bianca Fava, o processo de avaliação contribuiu para monitorar indicadores e organizar procedimentos internos. “O reconhecimento integra nosso processo interno e reflete a busca por práticas sustentadas em conhecimento técnico e por um atendimento organizado ao paciente.”

A participação feminina em funções de direção na área da saúde, como no caso da gestão exercida pela Dra. Bianca Fava, acompanha tendência observada em diferentes setores, que registram crescimento na presença de mulheres em cargos administrativos e técnicos.

Com a certificação, a instituição passa a compor a lista de organizações reconhecidas pela International Quality Company no ciclo de 2025, conforme os critérios de avaliação definidos pela entidade.