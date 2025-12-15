InfinitePay lança curso grátis para quem quer vender na rua

A InfinitePay, plataforma de serviços financeiros da CloudWalk, anuncia o lançamento de um curso 100% gratuito voltado para vendedores de rua e autônomos. Com o objetivo de ensinar métodos práticos para atingir lucros de até R$ 300 por dia, a iniciativa é liderada pelo especialista em vendas Jair Brazza, que já capacitou mais de 700 empreendedores a dobrarem seu faturamento.

O curso oferece um "passo a passo" validado que vai desde a abordagem ao cliente até a gestão do fluxo de caixa. O conteúdo foi desenhado para ser direto e aplicável, ideal para a rotina de quem trabalha na rua. Entre os principais módulos, destacam-se:

Técnicas de venda rápida: como fazer o cliente dizer "sim" na hora, superando a timidez e objeções.

Estratégia de combos: criação de ofertas que aumentam o ticket médio da venda.

Precificação e margem: como definir valores que garantem lucro real, evitando prejuízos comuns por falta de cálculo.

Controle financeiro: orientações sobre quanto guardar, reinvestir e usar no dia a dia para manter o negócio saudável.

Além das técnicas práticas, o curso mostra como a tecnologia pode facilitar a vida de quem está começando. A InfinitePay integra ao conteúdo o uso de ferramentas digitais como o Tap to Pay no iPhone e Android, que transforma o celular em uma maquininha, além da gestão de vendas pelo aplicativo.

A proposta é ensinar o iniciante a vender sem complicação: aceitando cartões sem precisar comprar maquininha física, recebendo o dinheiro das vendas rapidamente e ganhando agilidade para reinvestir no estoque, evitando perder vendas por falta de opções de pagamento.

Como participar

O curso é totalmente online e gratuito. Para ter acesso às aulas e ferramentas, os interessados devem se cadastrar na página oficial da iniciativa.