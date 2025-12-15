Assine
overlay
Início Mundo Corporativo
Mundo Corporativo

InfinitePay lança curso grátis para quem quer vender na rua

Com foco em lucro desde o início e organização financeira, o curso oferece um passo a passo validado para quem quer começar a vender na rua, da primeira abordagem ao cliente até a gestão do fluxo de caixa.

Publicidade
Carregando...
DI
DINO
DI
DINO
Repórter
15/12/2025 10:11

compartilhe

SIGA
x
InfinitePay lança curso grátis para quem quer vender na rua
InfinitePay lança curso grátis para quem quer vender na rua crédito: DINO

A InfinitePay, plataforma de serviços financeiros da CloudWalk, anuncia o lançamento de um curso 100% gratuito voltado para vendedores de rua e autônomos. Com o objetivo de ensinar métodos práticos para atingir lucros de até R$ 300 por dia, a iniciativa é liderada pelo especialista em vendas Jair Brazza, que já capacitou mais de 700 empreendedores a dobrarem seu faturamento.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

O curso oferece um "passo a passo" validado que vai desde a abordagem ao cliente até a gestão do fluxo de caixa. O conteúdo foi desenhado para ser direto e aplicável, ideal para a rotina de quem trabalha na rua. Entre os principais módulos, destacam-se:

  • Técnicas de venda rápida: como fazer o cliente dizer "sim" na hora, superando a timidez e objeções.
  • Estratégia de combos: criação de ofertas que aumentam o ticket médio da venda.
  • Precificação e margem: como definir valores que garantem lucro real, evitando prejuízos comuns por falta de cálculo.
  • Controle financeiro: orientações sobre quanto guardar, reinvestir e usar no dia a dia para manter o negócio saudável.

Além das técnicas práticas, o curso mostra como a tecnologia pode facilitar a vida de quem está começando. A InfinitePay integra ao conteúdo o uso de ferramentas digitais como o Tap to Pay no iPhone e Android, que transforma o celular em uma maquininha, além da gestão de vendas pelo aplicativo.

A proposta é ensinar o iniciante a vender sem complicação: aceitando cartões sem precisar comprar maquininha física, recebendo o dinheiro das vendas rapidamente e ganhando agilidade para reinvestir no estoque, evitando perder vendas por falta de opções de pagamento.

Como participar
O curso é totalmente online e gratuito. Para ter acesso às aulas e ferramentas, os interessados devem se cadastrar na página oficial da iniciativa.



Website: https://oi.infinitepay.io/sFrtc9

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay