Bitget Conecta Mais de 7.300 Alunos de Seis escolas nas Filipinas com o Programa Blockchain4Youth Starlink

VICTORIA, Seychelles, Dec. 14, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- A Bitget, a maior Universal Exchange (UEX) do mundo, expandiu sua iniciativa Blockchain4Youth (B4Y) com uma importante implantação do Starlink que leva a Internet via satélite de alta velocidade a seis escolas em Surigao del Norte, Siquijor e Negros Oriental. A Bitget forneceu a conectividade confiável para mais de 7.300 alunos e mais de 100 professores, marcando um dos esforços de inclusão digital mais significativos em comunidades insulares remotas nas Filipinas.

O programa agora apoia a Espoir School of Life e a Lasala Integrated School em Surigao del Norte; a Apo Elementary School e a Arts & Design Collective Dumaguete em Negros Oriental; e a Siquijor State College e a Siquijor Provincial Science High School em Siquijor. Essa é a primeira vez que muitas dessas escolas podem ter acesso confiávelàInternet de alta velocidade, transformando a forma como as aulas são conduzidas e como os professores preparam as aulas. Anteriormente, várias escolas utilizavam planilhas impressas pois a conectividade com a Internet era inexistente ou não confiável.

“Este projeto vai além da conectividade — é sobre oportunidades”, disse Gracy Chen, CEO da Bitget. “Com a oferta do Starlink nessas ilhas, proporcionamos para milhares de jovens o primeiro acesso real ao mundo digital e às ferramentas necessárias para que eles possam participar da economia do futuro.”

Juntamente com cada instalação, a equipe da Bitget realizou consultas com educadores, avaliações do preparo digital, e testes iniciais dos módulos de aprendizagem Blockchain4Youth. Essas atividades estabelecem a base para futuros programas de Web3 e aprendizado digital, para que as escolas possam fazer pleno uso da sua nova conectividade além de simplesmente acessar a internet. Os professores agora têm acesso a treinamento online e currículos atualizados, enquanto os alunos podem acessar recursos de aprendizagem interativos que antes eram inacessíveis.

Este lançamento do Starlink faz parte da visão mais ampla da Bitget sob sua iniciativa PayFi Islands, que visa oferecer a infraestrutura e aprendizado digital para regiões carentes das Filipinas. A Bitget pretende continuar a implantar soluções de conectividade e a lançar programas de habilidades digitais para garantir que nenhum aluno ou comunidade seja excluído do cenário digital em rápida evolução.

Com a união do acessoàInternet de alta velocidade ao apoio educacional de longo prazo, a Bitget está ajudando comunidades remotas a superar a exclusão digital, aprimorar os resultados da aprendizagem e abrir caminho para a plena participação na economia digital global.

