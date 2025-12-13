A Perma-Pipe International Holdings, Inc. anuncia os resultados financeiros do terceiro trimestre de 2025

A Perma-Pipe International Holdings, Inc. (NASDAQ: PPIH) anunciou hoje seus resultados financeiros para o terceiro trimestre, encerrado em 31 de outubro de 2025.

"No trimestre encerrado em 31 de outubro de 2025, as vendas líquidas foram de US$ 61,1 milhões, um aumento de US$ 19,5 milhões, ou 46,9%, em comparação com os US$ 41,6 milhões do mesmo trimestre do ano anterior. O crescimento foi impulsionado por maiores volumes de vendas tanto no Oriente Médio quanto na América do Norte. O lucro bruto foi de US$ 21,0 milhões, um aumento de US$ 6,9 milhões em relação aos US$ 14,1 milhões do ano passado, refletindo níveis de atividade mais elevados. As despesas com vendas, gerais e administrativas aumentaram para US$ 8,3 milhões, ante US$ 7,3 milhões, principalmente devido a maiores custos com folha de pagamento e honorários profissionais, incluindo aproximadamente US$ 0,5 milhão relacionadosàconformidade com a Seção 404 da Lei Sarbanes-Oxley em conexão com nossa transição de uma pequena empresa de relatórios para uma empresa de relatórios acelerados. A alíquota efetiva de imposto (“ETR”) da empresa foi de 27%, em comparação com 32% no trimestre do ano anterior, refletindo o impacto da composição de produtos em várias jurisdições fiscais. Como resultado, o lucro líquido atribuível às ações ordinárias foi de US$ 6,3 milhões, um aumento de “US$ 3,8 milhões, ou 152,0%, em comparação com US$ 2,5 milhões no terceiro trimestre do ano fiscal de 2024", observou o presidente e CEO Saleh Sagr.

“Nos nove meses encerrados em 31 de outubro de 2025, as vendas líquidas foram de US$ 155,8 milhões, um aumento de US$ 42,4 milhões, ou 37,4%, em comparação com os US$ 113,4 milhões do mesmo período do ano anterior. O aumento deveu-se principalmente ao maior volume de vendas no Oriente Médio e na América do Norte. O lucro bruto foi de US$ 52,2 milhões, em comparação com US$ 38,1 milhões no mesmo período do ano anterior, refletindo o aumento dos níveis de atividade durante o ano corrente. As despesas gerais e administrativas foram de US$ 26,1 milhões, ante US$ 19,5 milhões, devido ao aumento da folha de pagamento e dos honorários profissionais, incluindo aproximadamente US$ 1,0 milhão referentesàconformidade com a Seção 404 da Lei Sarbanes-Oxley em decorrência da nossa transição de uma pequena empresa de relatórios para uma empresa de relatórios acelerados. Isso também inclui uma despesa extraordinária de aproximadamente US$ 2,0 milhões com remuneração referenteàsaída do CEO anterior. A alíquota efetiva de imposto da empresa foi de 29%, em comparação com 28% no mesmo período do ano anterior. O aumento na alíquota de imposto da empresa foi de “O resultado foi impactado pela composição de produtos em diversas jurisdições fiscais e por uma limitação tributária relacionadaàdespesa extraordinária decorrente da saída do CEO anterior. O lucro líquido atribuível às ações ordinárias aumentou para US$ 12,1 milhões, um aumento de US$ 4,9 milhões, ou 68,1%, em comparação com os US$ 7,2 milhões do mesmo período do ano fiscal de 2024”, o Sr. Sagr comentou.

O presidente e CEO Saleh Sagr acrescentou: "Em 31 de outubro de 2025, nossa carteira de pedidos totalizava US$ 148,9 milhões, representando um aumento de US$ 10,8 milhões, ou 7,8%, em comparação com os US$ 138,1 milhões registrados em 31 de janeiro de 2025. Nossos níveis atuais de carteira de pedidos continuam demonstrando um crescimento substancial; em particular, a carteira de pedidos ao final do terceiro trimestre fiscal de 2025 reflete um aumento de mais de 30% em relaçãoàcarteira de pedidos registrada ao final do terceiro trimestre do ano anterior. Essa expansão é evidente tanto na América do Norte quanto na região MENA, ressaltando a força contínua da demanda por nossas soluções."

"Em 31 de outubro de 2025, nossa receita acumulada no ano se aproxima da receita reportada para o ano fiscal completo de 2024. O lucro líquido acumulado no ano atribuível às ações ordinárias foi de US$ 12,1 milhões, um aumento de US$ 3,1 milhões, ou 34,4%, em comparação com os aproximadamente US$ 9,0 milhões do ano fiscal de 2024. O fato de o lucro líquido acumulado no ano ter superado os resultados do ano fiscal completo de 2024, faltando ainda um trimestre para o fim do ano fiscal de 2025, reflete a contínua melhoria operacional e financeira. Além disso, o lucro líquido atribuível às ações ordinárias nos três e nove meses encerrados em 31 de outubro de 2025 representa o maior nível de lucros desde a transição da Empresa de MFRI para Perma-Pipe em 2017", continuou o Sr. Sagr.

"Continuamos apresentando um sólido desempenho financeiro, sustentado pela atividade constante em nossos principais mercados e pela melhoria da alavancagem operacional. Nossas operações no Oriente Médio e na América do Norte apresentaram resultados expressivos, evidenciando ainda mais o fortalecimento contínuo de nossa plataforma global. Esse desempenho se reflete em nossos resultados trimestrais e acumulados no ano, bem como no crescimento de nossa carteira de pedidos. Esses resultados também estão alinhados com nossas iniciativas estratégicas, incluindo nosso investimento na nova unidade no Catar, que garantiu mais de US$ 5 milhões em contratos com execução prevista para o restante do ano. Mantemos o foco em impulsionar o crescimento lucrativo e aprimorar nossa posição competitiva nos mercados em que atuamos", concluiu o Sr. Sagr.

Resultados do terceiro trimestre do ano fiscal de 2025

As vendas líquidas foram de US$ 61,1 milhões e US$ 41,6 milhões nos três meses encerrados em 31 de outubro de 2025 e 2024, respectivamente. O aumento de US$ 19,5 milhões resultou do aumento do volume de vendas no Oriente Médio e na América do Norte.

O lucro bruto foi de US$ 21,0 milhões e US$ 14,1 milhões nos três meses encerrados em 31 de outubro de 2025 e 2024, respectivamente. O aumento de US$ 6,9 milhões foi impulsionado principalmente pelo aumento do volume de atividades no trimestre.

As despesas gerais e administrativas foram de US$ 8,3 milhões e US$ 7,3 milhões nos três meses encerrados em 31 de outubro de 2025 e 2024, respectivamente. O aumento de US$ 1,0 milhão deveu-se principalmente ao aumento das despesas com folha de pagamento e, em menor grau, aos honorários profissionais no trimestre.

As despesas com vendas foram de US$ 1,3 milhões e US$ 1,2 milhões nos três meses encerrados em 31 de outubro de 2025 e 2024, respectivamente. O aumento de US$ 0,1 milhão deveu-se ao aumento das despesas com folha de pagamento no trimestre.

A despesa líquida com juros permaneceu constante, sendo de US$ 0,5 milhão nos três meses encerrados em 31 de outubro de 2025 e 2024, respectivamente.

A taxa efetiva de retorno (ETR) da Empresa foi de 27% e 32% nos trimestres encerrados em 31 de outubro de 2025 e 2024, respectivamente. A menor ETR para o trimestre encerrado em 31 de outubro de 2025 deve-seàcomposição de receitas e prejuízos em diferentes jurisdições

O lucro líquido atribuível às ações ordinárias foi de US$ 6,3 milhões e US$ 2,5 milhões nos três meses encerrados em 31 de outubro de 2025 e 2024, respectivamente. O aumento de US$ 3,8 milhões deveu-se principalmente ao aumento da atividade de vendas no trimestre eàmelhor execução dos projetos.

Resultados acumulados até o momento para o ano fiscal de 2025

As vendas líquidas foram de US$ 155,8 milhões e US$ 113,4 milhões nos nove meses encerrados em 31 de outubro de 2025 e 2024, respectivamente. O aumento de US$ 42,4 milhões resultou do aumento do volume de vendas no Oriente Médio e na América do Norte.

O lucro bruto foi de US$ 52,2 milhões e US$ 38,1 milhões nos nove meses encerrados em 31 de outubro de 2025 e 2024, respectivamente. O aumento de US$ 14,1 milhões foi impulsionado principalmente pelo aumento do volume de atividades.

As despesas gerais e administrativas foram de US$ 26,1 milhões e US$ 19,5 milhões nos nove meses encerrados em 31 de outubro de 2025 e 2024, respectivamente. O aumento de US$ 6,6 milhões deveu-se a maiores despesas com folha de pagamento e honorários profissionais. Isso inclui uma despesa extraordinária referenteàantecipação de certos pagamentos de remuneração de executivos em decorrência de desligamentos da organização.

As despesas com vendas permaneceram estáveis, sendo de US$ 3,5 milhões e US$ 3,8 milhões nos nove meses encerrados em 31 de outubro de 2025 e 2024, respectivamente. A redução de US$ 0,3 milhão deveu-se principalmenteàdiminuição das despesas com folha de pagamento.

As despesas líquidas com juros foram de US$ 1,3 milhões e US$ 1,5 milhões nos nove meses encerrados em 31 de outubro de 2025 e 2024, respectivamente. A redução de US$ 0,2 milhão resultou de uma diminuição geral nas taxas de juros durante o ano corrente.

A taxa efetiva de retorno (ETR) da Empresa foi de 29% e 28% nos nove meses encerrados em 31 de outubro de 2025 e 2024, respectivamente. A variação na ETR deve-seàcomposição de receitas e prejuízos em diferentes jurisdições.

O lucro líquido atribuível às ações ordinárias foi de US$ 12,1 milhões e US$ 7,2 milhões nos nove meses encerrados em 31 de outubro de 2025 e 2024, respectivamente. O aumento de US$ 4,9 milhões deveu-se principalmente ao aumento do volume de vendas eàmelhor execução dos projetos durante o ano corrente.

Perma-Pipe International Holdings, Inc.

A Perma-Pipe International Holdings, Inc. (a “Empresa”) é líder global em tubulações pré-isoladas e sistemas de detecção de vazamentos para coleta de petróleo e gás, aquecimento e resfriamento urbano, entre outras aplicações. A empresa utiliza sua vasta experiência em engenharia e fabricação para desenvolver soluções de tubulação que resolvem desafios complexos relacionados ao transporte seguro e eficiente de diversos tipos de líquidos. Ao todo, a Empresa possui operações em catorze localidades em sete países.

Declarações prospectivas

Certas declarações e outras informações contidas neste comunicado de imprensa que podem ser identificadas pelo uso de terminologia prospectiva constituem “declarações prospectivas” de acordo com a Seção 27A da Lei de Valores Mobiliários de 1933, conforme alterada, e a Seção 21E da Lei de Bolsa de Valores de 1934, conforme alterada, e estão sujeitas às disposições de proteção previstas nessas seções, incluindo, entre outras, declarações sobre o desempenho e as operações futuras esperadas da Empresa. Essas declarações devem ser consideradas sujeitas aos diversos riscos e incertezas existentes nas operações e no ambiente de negócios da Empresa. Tais riscos e incertezas incluem, entre outros: (i) flutuações no preço do petróleo e do gás natural e seu impacto no volume de pedidos dos clientes para os produtos da Empresa; (ii) a capacidade da Empresa de adquirir matérias-primas a preços favoráveis e de manter relações benéficas com seus fornecedores; (iii) reduções nos gastos governamentais em projetos que utilizam os produtos da Empresa e desafiosàliquidez e ao acesso a capital dos clientes não governamentais da Empresa; (iv) a capacidade da Empresa de pagar suas dívidas e renovar linhas de crédito internacionais que estão expirando; (v) a capacidade da Empresa de executar eficazmente seu plano estratégico e alcançar lucratividade sustentável e fluxos de caixa positivos; (vi) a capacidade da Empresa de receber um crédito de longo prazo relacionado a um projeto no Oriente Médio; (vii) a capacidade da Empresa de interpretar mudanças nas regulamentações e legislações tributárias; (viii) a capacidade da Empresa de utilizar seus prejuízos fiscais acumulados; (ix) reversões de receitas e lucros previamente registrados, resultantes de estimativas imprecisas feitas em relação ao reconhecimento de receita "ao longo do tempo" da Empresa; (x) a falha da Empresa em estabelecer e manter um controle interno eficaz sobre os relatórios financeiros; (xi) o cronograma de recebimento, execução, entrega e aceitação de pedidos dos produtos da Empresa; (xii) a capacidade da Empresa de negociar com sucesso acordos de faturamento por etapas para seus grandes contratos; (xiii) preços agressivos por concorrentes existentes e a entrada de novos concorrentes nos mercados em que a Empresa opera; (xiv) a capacidade da Empresa de fabricar produtos sem defeitos latentes e de recuperar-se de fornecedores que possam fornecer materiais defeituososàEmpresa; (xv) reduções ou cancelamentos de pedidos incluídos na carteira de pedidos da Empresa; (xvi) riscos e incertezas específicos das operações comerciais internacionais da Empresa; (xvii) a capacidade da Empresa de atrair e reter a alta administração e pessoal-chave; (xviii) a capacidade da Empresa de alcançar os benefícios esperados de suas iniciativas de crescimento; (xix) o impacto de pandemias e outras crises de saúde pública sobre a Empresa e suas operações; e (xx) o impacto de ameaçasàsegurança cibernética sobre os sistemas de tecnologia da informação da Empresa. Os acionistas, potenciais investidores e demais leitores são instados a considerar esses fatores cuidadosamente ao avaliar as declarações prospectivas e são advertidos a não depositar confiança indevida nessas declarações. As declarações prospectivas aqui contidas são válidas apenas na data deste comunicadoàimprensa e não assumimos nenhuma obrigação de atualizar publicamente quaisquer declarações prospectivas, seja como resultado de novas informações, eventos futuros ou outros. Informações mais detalhadas sobre os fatores que podem afetar nosso desempenho podem ser encontradas em nossos registros juntoàComissão de Valores Mobiliários (Securities and Exchange Commission), disponíveis em https://www.sec.gov e na seção Centro do Investidor do nosso site (http://investors.permapipe.com).

O ano fiscal da Empresa termina em 31 de janeiro. Os anos, resultados e saldos descritos como 2025, 2024 e 2023 referem-se aos anos fiscais encerrados em 31 de janeiro de 2026, 2025 e 2024, respectivamente.

Informações adicionais sobre os resultados financeiros da Empresa referentes aos três e nove meses encerrados em 31 de outubro de 2025, incluindo a análise e discussão da administração sobre a situação financeira e os resultados operacionais da Empresa, estão contidas no Relatório Trimestral da Empresa no Formulário 10-Q para o trimestre encerrado em 31 de outubro de 2025, o qual será arquivado na Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos (Securities and Exchange Commission) na data deste documento ou em data próxima e estará disponível em www.sec.gov e www.permapipe.com. Para mais informações, visite o site da empresa.

PERMA-PIPE INTERNATIONAL HOLDINGS, INC. E SUBSIDIÁRIAS Demonstrações Consolidadas Resumidas dos Resultados (Não Auditadas) (Em milhares, exceto dados por ação) Fechamento do trimestre em 31 de outubro Fechamento em nove meses em 31 de outubro 2025 2024 2025 2024 Vendas líquidas $ 61,148 $ 41,563 $ 155,796 $ 113,397 Custo das vendas 40,143 27,477 103,645 75,320 Lucro bruto 21,005 14,086 52,151 38,077 Despesas operacionais totais 9,602 8,500 29,672 23,214 Receita operacional 11,403 5,586 22,479 14,863 Despesa com juros 497 468 1,318 1,489 Outras despesas 6 50 72 156 Renda antes do imposto de renda 10,900 5,068 21,089 13,218 Despesa com imposto de renda 2,986 1,615 6,058 3,692 Resultado líquido 7,914 3,453 15,031 9,526 Menos: Lucro líquido atribuívelàparticipação de não controladores 1,599 962 2,913 2,303 Lucro líquido atribuível às ações ordinárias $ 6,315 $ 2,491 $ 12,118 $ 7,223 Lucro por ação Básico $ 0.78 $ 0.31 $ 1.51 $ 0.91 Diluído $ 0.77 $ 0.31 $ 1.49 $ 0.90

PERMA-PIPE INTERNATIONAL HOLDINGS, INC. E SUBSIDIÁRIAS BALANÇOS CONSOLIDADOS RESUMIDOS (Em milhares) 31 de outubro de 2025 31 de janeiro de 2025 ATIVOS Ativos circulantes $ 151,576 $ 108,802 Ativos de longo prazo 65,409 56,439 Ativos totais $ 216,985 $ 165,241 PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO Passivos circulantes $ 86,301 $ 54,063 Passivos de longo prazo 30,696 28,073 Passivo total 116,997 82,136 Participações não controladoras 14,235 10,967 Patrimônio líquido dos acionistas 85,753 72,138 Passivo total e patrimônio líquido $ 216,985 $ 165,241

PERMA-PIPE INTERNATIONAL HOLDINGS, INC. E SUBSIDIÁRIAS

RECONCILIAÇÃO DE MEDIDAS FINANCEIRAS NÃO-GAAP

RENDIMENTO AJUSTADO ANTES DOS IMPOSTOS

(Em milhares)

(Não auditado)

As informações a seguir contêm uma conciliação da medida financeira não GAAP de lucro ajustado antes dos impostos e lucro antes do imposto de renda, preparada de acordo com os princípios contábeis geralmente aceitos ("GAAP"), para os trimestres e nove meses encerrados em 31 de outubro de 2025 e 2024, respectivamente. Esta conciliação visa fornecer aos investidores informações úteis para a avaliação do desempenho da Empresa. O lucro ajustado antes dos impostos inclui certos ajustes, conforme identificado abaixo. Esta medida não é considerada uma alternativa ao lucro antes do imposto de renda ou a outras medidas financeiras de desempenho preparadas de acordo com os GAAP. A Empresa acredita que a exclusão de certos itens do lucro antes do imposto de renda permite que os investidores avaliem com mais eficácia o desempenho operacional da Empresa e identifiquem tendências que podem não ser aparentes devidoàvariabilidade eànatureza infrequente desses itens. Além disso, a Empresa acredita que esta medida fornece informações relevantes aos investidores ao comparar os resultados entre períodos e o desempenho em relação aos seus pares.

Os ajustes realizados para determinados itens são descritos a seguir: (i) despesa única relacionadaàantecipação da remuneração dos executivos; (ii) outras despesas não recorrentes. Em decorrência desses ajustes, alguns itens que afetam o lucro antes do imposto de renda podem não ser comparáveis ??a indicadores semelhantes de outras empresas.

A tabela a seguir apresenta uma conciliação das medidas financeiras GAAP e não-GAAP:

Fechamento do trimestre em 31 de julho Fechamento em seis meses em 31 de julho, 2025 2024 2025 2024 Lucro antes do imposto de renda (GAAP, conforme divulgado) $ 10,900 $ 5,068 $ 21,089 $ 13,218 Aceleração de certos pagamentos a executivos - - 2,018 - Outras taxas únicas - - 88 - Renda ajustada antes dos impostos $ 10,900 $ 5,068 $ 23,195 $ 13,218

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

