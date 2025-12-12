Assine
Mundo Corporativo

Eventos de administração ampliam o conhecimento da sociedade

Atento às transformações do mercado, o CRA-SP, por meio do seu canal no YouTube, tem produzido conteúdos gratuitos, que colaboram para o aprendizado contínuo de profissionais e estudantes de diversas áreas.

DINO
DINO
12/12/2025 18:41

Closeup of hand asian businesswoman writing on paper and using laptop to searching data for working
Closeup of hand asian businesswoman writing on paper and using laptop to searching data for working crédito: Lek - stock.adobe.com

Segundo o Relatório sobre o Futuro dos Empregos 2025, do Fórum Econômico Mundial, as transformações no mercado de trabalho, impulsionadas pelo avanço tecnológico e pela economia, demografia e transição verde, deverão gerar 170 milhões de novas funções até 2030, enquanto 92 milhões de posições deixarão de existir. Esse saldo positivo de 78 milhões de empregos remodelará setores e profissões em todo o mundo.

Atento às novas tendências e à necessidade de aprendizado contínuo para suprir essas novas demandas, o Conselho Regional de Administração de São Paulo (CRA-SP), órgão responsável pela fiscalização e registro dos profissionais da área, mantém, já há alguns anos, um programa de eventos gratuitos voltado aos seus registrados, mas também acessível a toda a sociedade.

Em 2025, o Conselho promoveu 32 eventos online, transmitidos pelo seu canal no YouTube, nos quais participaram especialistas de diferentes setores da administração. Desse total, 26 tiveram o formato de webinar e foram realizados pelos Grupos de Excelência do CRA-SP, que reúnem profissionais voluntários, tanto da área da administração como também de outras profissões, que debatem e produzem conteúdos sobre diversos temas.

Entre as temáticas abordadas, constaram pautas atuais, como ESG, inteligência artificial, transformação digital, gestão da inovação, mercado financeiro e liderança, por exemplo. A seleção destes temas vem ao encontro de outro dado divulgado pelo relatório do Fórum Econômico Mundial, que apontou que 40% das habilidades exigidas no trabalho deverão mudar.

Segundo o estudo, além da alta demanda por competências tecnológicas em IA, big data e segurança cibernética, as soft skills como resiliência, criatividade, flexibilidade e pensamento analítico continuarão valorizadas. Neste contexto, o relatório projeta, ainda, que 59% dos profissionais precisarão se requalificar ou aprimorar suas habilidades até o fim da década.

“Os nossos webinars alcançaram um grande público ao longo do ano, registrando quase 20 mil visualizações ao vivo e atraindo mais de 18 mil novos inscritos em nosso canal. Esses números refletem a importância dos conteúdos abordados nos eventos e a adesão dos profissionais e estudantes de Administração, que veem em eventos como esses a oportunidade de impulsionar o conhecimento e entender melhor as atuais demandas do mercado”, comenta o presidente do CRA-SP, Adm. Alberto Whitaker.

Além dos webinars, Whitaker conta que o Conselho também promoveu cinco jornadas e/ou eventos especiais, além do seu tradicional Encontro do Conhecimento em Administração (ENCOAD), que neste ano chegou à sua 16ª edição e celebrou os 60 anos de regulamentação da profissão no Brasil. Em seus dois dias de programação, o evento apresentou painéis, palestras e entrevistas com especialistas, líderes empresariais e gestores públicos, que abordaram temas estratégicos para o presente e o futuro da Administração e de seus profissionais.

Novidades para 2026

Para o próximo ano, a expectativa do Conselho é de uma agenda ainda mais diversificada, com eventos online e, também, presenciais. “Uma novidade na programação do canal do CRA-SP para o próximo ano é o 'Mesacast', um podcast que reúne participantes para discutir temas variados, em um bate-papo informal e descontraído. Essa abordagem visa facilitar a compreensão e o engajamento com os assuntos tratados, ao mesmo tempo em que promove a troca de ideias entre profissionais e especialistas. Além disso, temos a previsão de realizar eventos presenciais em nossa sede e em algumas cidades do estado, visando maior aproximação com os profissionais sediados fora da capital paulista”, conta o presidente do Conselho.

A agenda de eventos de 2026 do Conselho pode ser acessada a partir do ano que vem no site ou nas redes sociais do CRA-SP. Para rever as produções já realizadas e transmitidas pelo canal do YouTube, basta acessar a playlist de eventos online.



Website: https://www.linkedin.com/company/cra-sp/

