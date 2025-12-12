Amil One é bicampeã do Prêmio Reclame Aqui

A Amil One foi a vencedora, pelo segundo ano seguido, do Prêmio Reclame Aqui na categoria Planos de Saúde. O resultado daquela que é considerada como uma das mais relevantes premiações de atendimento do Brasil foi divulgado nesta segunda-feira (8 de dezembro), em São Paulo.



A Amil e a Amil Dental, por sua vez, alcançaram a segunda colocação nos segmentos Planos de Saúde – Grandes Operações e Planos Odontológicos – Grandes Operações da pesquisa que reconhece as empresas que se destacam na resolução de problemas de seus clientes. E na categoria Hospitais, o Paulistano, da Rede Total Care, do Grupo Amil, também obteve a segunda posição.

Mais de 29,6 milhões de votos de consumidores foram computados nessa 15ª edição do Prêmio Reclame Aqui, quase o dobro do que na edição de 2024. Para participar, era necessário ser maior de 18 anos e ter cadastro no Reclame Aqui. Cada pessoa podia votar em apenas uma empresa por categoria.

“A vitória da Amil One em seu segmento nos deixa muito felizes. Mas, na verdade, todos os resultados do Grupo Amil merecem ser celebrados. Eles mostram que estamos cuidando das pessoas com qualidade e dedicação, sejam elas clientes de planos médicos ou odontológicos da operadora ou pacientes da Rede Total Care. Parabéns a todos que colaboraram para que alcançássemos esses reconhecimentos e muito obrigada a quem votou”, comenta a vice-presidente de Clientes do Grupo Amil, Juliana Pereira.