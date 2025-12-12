Assine
overlay
Início Mundo Corporativo
Mundo Corporativo

Amil One é bicampeã do Prêmio Reclame Aqui

Amil e Amil Dental ficaram com a segunda posição em suas categorias

Publicidade
Carregando...
DI
DINO
DI
DINO
Repórter
12/12/2025 18:29

compartilhe

SIGA
x
Amil One é bicampeã do Prêmio Reclame Aqui
Amil One é bicampeã do Prêmio Reclame Aqui crédito: DINO

Amil One foi a vencedora, pelo segundo ano seguido, do Prêmio Reclame Aqui na categoria Planos de Saúde. O resultado daquela que é considerada como uma das mais relevantes premiações de atendimento do Brasil foi divulgado nesta segunda-feira (8 de dezembro), em São Paulo.

A Amil e a Amil Dental, por sua vez, alcançaram a segunda colocação nos segmentos Planos de Saúde – Grandes Operações e Planos Odontológicos – Grandes Operações da pesquisa que reconhece as empresas que se destacam na resolução de problemas de seus clientes. E na categoria Hospitais, o Paulistano, da Rede Total Care, do Grupo Amil, também obteve a segunda posição.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Mais de 29,6 milhões de votos de consumidores foram computados nessa 15ª edição do Prêmio Reclame Aqui, quase o dobro do que na edição de 2024. Para participar, era necessário ser maior de 18 anos e ter cadastro no Reclame Aqui. Cada pessoa podia votar em apenas uma empresa por categoria.

“A vitória da Amil One em seu segmento nos deixa muito felizes. Mas, na verdade, todos os resultados do Grupo Amil merecem ser celebrados. Eles mostram que estamos cuidando das pessoas com qualidade e dedicação, sejam elas clientes de planos médicos ou odontológicos da operadora ou pacientes da Rede Total Care. Parabéns a todos que colaboraram para que alcançássemos esses reconhecimentos e muito obrigada a quem votou”, comenta a vice-presidente de Clientes do Grupo Amil, Juliana Pereira.



Website: http://www.amil.com.br

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay