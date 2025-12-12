O aplicativo New World: Chat criptografado e pagamentos globais para todos

Tools for Humanity, empresa de tecnologia que constrói para os humanos na era da IA, apresentou hoje o novo World App, um superaplicativo para a era da IA ??que reúne mensagens criptografadas, acesso financeiro global e comprovação anônima de identidade humana. O lançamento inclui a implementação do World Chat, ferramentas financeiras transfronteiriças ampliadas e melhorias para World ID. Os cofundadores Sam Altman e Alex Blania revelaram a nova experiência durante uma transmissão ao vivo do evento “Desembrulhado” na sede da empresa em San Francisco.

A internet e a forma como interagimos online estão mudando rapidamente com o avanço da IA. A World Network visa servir como uma camada subjacente de confiança e verificação para plataformas e serviços digitais, com o World App como porta de entrada. Hoje, quase 40 milhões de pessoas usam o aplicativo e quase 20 milhões já verificaram seus World IDs. Em setembro, o World App se tornou a carteira digital mais usada globalmente em número de usuários ativos mensais (Fonte: SensorTower carteiras de autocustódia - Usuários Ativos Mensais, setembro de 2025), e a adoção continua a crescer: alguém se cadastra no aplicativo a cada 1,7 segundos. A cada 3,6 segundos, alguém verifica sua conta Orb.

"O World mostra como uma internet verificada por humanos pode ser – e como é diferente quando você sabe quem é real', disse Tiago Sada, Diretor de Produtos da Tools for Humanity. "O World App é um lugar onde as pessoas podem se comunicar, enviar ativos digitais, economizar, investir e usar aplicativos em uma experiência integrada. Esses recursos não são experimentais – eles são úteis hoje e são apenas o começo do que um ecossistema digital centrado no ser humano pode proporcionar."

World Chat: Mensagens para Humanos

World Chat é uma experiência de mensagens segura e criptografada, criada para autenticidade, privacidade e conexão humana. Integrada diretamente ao World App, essa funcionalidade representa um grande passo em direção a uma camada de comunicação centrada no ser humano.

Funcionalidades do World Chat:

Mensagens humanas verificadas: Bolhas azuis e cinzentas indicam se um contato é uma pessoa verificada pelo World ID

Bolhas azuis e cinzentas indicam se um contato é uma pessoa verificada pelo World ID Criptografia de ponta a ponta: As mensagens do World Chat são protegidas pelo XMTP protocolo que fornece criptografia de ponta a ponta que atende ou excede o padrão estabelecido pelo Signal – sem necessidade de número de telefone e sem coleta de metadados

As mensagens do World Chat são protegidas pelo XMTP protocolo que fornece criptografia de ponta a ponta que atende ou excede o padrão estabelecido pelo Signal – sem necessidade de número de telefone e sem coleta de metadados Pagamentos globais integrados : Os usuários podem enviar ou solicitar ativos digitais instantaneamente para o endereço de sua carteira diretamente nos chats, em diversos países e sem taxas no aplicativo

Os usuários podem enviar ou solicitar ativos digitais instantaneamente para o endereço de sua carteira diretamente nos chats, em diversos países e sem taxas no aplicativo Miniaplicativos dentro das conversas: Aplicativos de terceiros – como mercados de previsão Kalshi e Polymarket, jogos e ferramentas financeiras — agora executados dentro de conversas, permitindo experiências interativas sem sair do chat

Aplicativos de terceiros – como mercados de previsão Kalshi e Polymarket, jogos e ferramentas financeiras — agora executados dentro de conversas, permitindo experiências interativas sem sair do chat Fotos de perfil resistentes a deepfakes: Em breve, as pessoas poderão verificar opcionalmente se a foto do perfil corresponde ao seu rosto real, aumentando a confiança em encontros online, comércio eletrônico e interações comunitárias

Uma Conta Global Única: Novas Funcionalidades Financeiras

A versão atualizada do aplicativo World App amplia o acesso financeiro, permitindo que as pessoas acessem e usem ativos digitais além-fronteiras com facilidade, tudo dentro do próprio aplicativo.

As principais atualizações, quando disponíveis, incluem:

Contas virtuais : Powered by Bridge, dólar americano contas virtuais estão disponíveis em 18 países, incluindo Estados Unidos, Japão, Singapura, Coreia do Sul, Taiwan e em toda a América Latina. Os usuários podem receber seus pagamentos diretamente no aplicativo World App e adicionar fundos de suas contas bancárias por meio de parceiros compatíveis, permitindo que gastem USDC – sem taxas no aplicativo

Powered by Bridge, dólar americano contas virtuais estão disponíveis em 18 países, incluindo Estados Unidos, Japão, Singapura, Coreia do Sul, Taiwan e em toda a América Latina. Os usuários podem receber seus pagamentos diretamente no aplicativo World App e adicionar fundos de suas contas bancárias por meio de parceiros compatíveis, permitindo que gastem USDC – sem taxas no aplicativo Suporte a múltiplos ativos : Agora, os usuários podem manter diversos stablecoins, incluindo: USDC, EURC, wMXN, wARS, wCLP, wBRL, wPEN e wCOP, sem taxas no aplicativo

Agora, os usuários podem manter diversos stablecoins, incluindo: USDC, EURC, wMXN, wARS, wCLP, wBRL, wPEN e wCOP, sem taxas no aplicativo Earn : Até 18% de rendimento anual para WLD e 15% para USDC, com tecnologia Morpho e proteção garantida pelo sistema de segurança "um usuário, uma conta" da World ID

Até 18% de rendimento anual para WLD e 15% para USDC, com tecnologia Morpho e proteção garantida pelo sistema de segurança "um usuário, uma conta" da World ID Ativos ampliados: Suporte para mais de 100 ativos digitais

Suporte para mais de 100 ativos digitais Gastos no mundo real: Pague em mais de um milhão de pontos de venda na Argentina usando códigos QR. O World Card, com lançamento previsto para o primeiro trimestre, levará o Apple Pay e o pagamento por aproximação aos EUA e outros países

World ID aumenta a confiança online

O Tools for Humanity também introduziu novos recursos do World ID que tornam as interações digitais mais autênticas e confiáveis, especialmente em áreas sensíveis como encontros online. Essas atualizações seguem o anúncio em abril, anúncio da parceria com a Match Group, começando com o Tinder Japão.

Como parte dessa implementação, a Tools for Humanity lançou novas funcionalidades de ID Mundial:

Distintivo humano verificado: Um novo selo ajuda os usuários a construir confiança e reduzir a falsificação de identidade em plataformas de namoro

Um novo selo ajuda os usuários a construir confiança e reduzir a falsificação de identidade em plataformas de namoro Garantia de idade com preservação da privacidade: Agora, as pessoas podem comprovar que têm mais de, certa idade, sem revelar detalhes de sua identidade

Agora, as pessoas podem comprovar que têm mais de, certa idade, sem revelar detalhes de sua identidade Integração com o Tinder: O Tinder agora utiliza o selo de verificação humana e a verificação de idade, que preserva a privacidade, começando pelo Japão

Em direção a uma internet mais humana

Essas atualizações representam um grande passo rumo a um mundo digital mais seguro, útil e confiável. Ao combinar comprovação de identidade humana, mensagens e acesso financeiro em uma plataforma global, a Tools for Humanity está ajudando a construir a infraestrutura fundamental para uma internet mais humana.

O novo World App começa a ser distribuído globalmente hoje para iOS e Android.

Sobre Tools for Humanity

Tools for Humanity (TFH) é uma empresa global de tecnologia criada para desenvolver soluções para a humanidade na era da inteligência artificial. Fundada por Sam Altman e Alex Blania, liderou o desenvolvimento inicial da World Network e opera o World App. A Tools for Humanity Corporation tem sede em San Francisco, Califórnia, e Munique, na Alemanha. Para saber mais, visite: toolsforhumanity.com

Sobre World Network

O projeto World pretende ser a maior e mais inclusiva rede mundial de pessoas reais. Idealizado por Sam Altman, Max Novendstern e Alex Blania, o projeto visa comprovar a existência de seres humanos, recursos financeiros e conexões para todas as pessoas na era da Inteligência Artificial. Saiba mais sobre o World em world.org e no X.

Avisos Legais O World App é uma plataforma tecnológica, não uma instituição financeira. O recurso de conta virtual é fornecido pela Bridge. Informações importantes para o usuário, incluindo informações sobre licenciamento e elegibilidade, estão disponíveis em www.bridge.xyz e devem ser avaliadas por você e seus próprios consultores para garantir a conformidade com as leis e regulamentações aplicáveis. O tratamento regulatório das stablecoins e das atividades com moedas virtuais varia de acordo com a jurisdição e está sujeito a alterações. As taxas de recompensa exibidas (APY) são variáveis, sujeitas a alterações e não são garantidas pela World App. As recompensas reais podem variar dependendo das taxas do provedor do protocolo de terceiros subjacente, do saldo, das taxas promocionais (se houver) e podem ser inferiores às taxas exibidas. A World App é uma plataforma tecnológica que permite o acesso a protocolos de terceiros; ela própria não oferece serviços bancários, de custódia ou de investimento. O uso de protocolos de empréstimo on-chain envolve riscos, incluindo a potencial perda de valor. Estas informações são apenas de caráter geral e não constituem aconselhamento financeiro, de investimento ou jurídico; considere suas próprias circunstâncias e, se necessário, busque aconselhamento independente. A elegibilidade para tokens Worldcoin (WLD) é restrita com base em localização geográfica, idade e outros fatores. WLD não está disponível para distribuição via World App para pessoas, empresas ou organizações residentes, localizadas ou constituídas no Estado de Nova York ou em outros territórios restritos. A World Assets, Ltd. e a World Foundation não se responsabilizam pela disponibilidade de WLD em plataformas de terceiros, como exchanges centralizadas ou descentralizadas. Para mais detalhes, acesse: https://world.org/legal/user-terms-and-conditions. Os produtos criptográficos podem ser altamente arriscados. Informações importantes para o usuário podem ser encontradas em https://world.org/risks. O conteúdo acima é válido apenas na data indicada. Além disso, está sujeito a riscos, incertezas e suposições, podendo, portanto, estar incorreto e ser alterado sem aviso prévio. As informações contidas nesta apresentação são de caráter geral e nada aqui contido deve ser interpretado como aconselhamento jurídico, tributário ou de investimento, ou como uma oferta ou solicitação de qualquer produto ou serviço. Para obter um aviso legal completo, consulte nossa política de privacidade Termos de Uso e informações importantes para o usuário podem ser encontradas em nossa Riscos página.

