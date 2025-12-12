Demanda por geradores dispara em SP e Tecnogera cresce 300%

As interrupções no fornecimento de energia em diversas regiões de São Paulo provocaram um salto significativo na busca por soluções emergenciais. A Tecnogera, empresa especializada em geração temporária e contínua, registrou um aumento superior a 300% na demanda por geradores ao longo das últimas 24 horas.

Segundo a companhia, o fluxo de contatos por telefone, e-mail e WhatsApp foi ainda mais intenso nas primeiras horas da manhã, ficando mais de 500% acima da média usual para o mesmo período. O pico ocorreu logo após o início da instabilidade elétrica, refletindo uma corrida imediata por atendimento emergencial.

De acordo com Maysa Calmona, gerente de comunicação da Tecnogera, o plano de contingência foi acionado rapidamente. “Reforçamos nossas equipes de atendimento e logística para garantir resposta imediata ao crescimento repentino da demanda”, afirma. Ela acrescenta que, mesmo com o salto expressivo, o volume poderia ter sido maior. “A adesão ao seguro energia, que prevê a contratação antecipada de geradores, tem diminuído a urgência de parte das solicitações durante quedas no fornecimento”, explica.

A Tecnogera destaca que mantém estrutura permanente para atuar em momentos de instabilidade elétrica, apoiada na experiência acumulada em episódios anteriores. Em outubro de 2024, durante um apagão de grande proporção na capital, a empresa registrou um aumento de 1.000% nos chamados em um curto intervalo.

Para a companhia, esse histórico reforça sua capacidade de resposta rápida, tanto em atendimentos emergenciais quanto em operações planejadas, oferecendo suporte a clientes corporativos, residenciais e serviços essenciais.