Retrospectiva mostra cursos mais buscados com vale-educação

A maior parte dos colaboradores que recebem o vale-educação da Unico Skill optou por aprender idiomas, aprimorar soft skills e estudar tecnologia, como inteligência artificial. Os números estão na retrospectiva 2025 divulgada pela empresa, criadora do primeiro benefício educação ilimitado do Brasil. A plataforma dá acesso a um catálogo com mais de 100 instituições de ensino nacionais e estrangeiras, que oferecem 26 mil cursos, incluindo graduações, pós, cursos livres, de idiomas e mentorias.

Os cursos de idiomas correspondem a 22% do total de matrículas realizadas e lideram o ranking. Em seguida, vêm soft skills, com 19%, e cursos da área de tecnologia, também com 19% (englobando ciência de dados, programação e, claro, inteligência artificial, entre outros). “Os números mostram como os trabalhadores que recebem o vale-educação estão conectados às demandas do mercado de trabalho”, afirma a CMO da Unico Skill, Thaís Azevedo. “O Fórum Econômico Mundial coloca IA e big data como a habilidade que mais está em alta no mundo inteiro. Então, essa é uma necessidade do trabalhador e das empresas, e nosso benefício atende a isso”, completa, citando o relatório Futuro dos Empregos.

As soft skills também são habilidades que aparecem no topo tanto do ranking do Fórum Econômico Mundial quanto no da Unico Skill. “O estudo do Fórum Econômico cita criatividade, resiliência, flexibilidade, agilidade, pensamento crítico, enfim, são as tais ‘soft skills', que podem e devem ser praticadas por todos os profissionais”, diz Thaís.

Líder entre as escolhas, o aprendizado de idiomas é fundamental para suprir um abismo de habilidades que existe no Brasil: apenas 1% das pessoas falam inglês fluentemente, segundo pesquisa do British Council. Fluência no idioma é uma das habilidades mais valorizadas no mercado de trabalho do Brasil, de acordo com o Guia Salarial da Robert Half 2025.

19 milhões de horas

A soma das horas de educação utilizadas por todos os colaboradores e dependentes registrados na Unico Skill chegou a 19 milhões. Esse número é 2.525% superior ao de 2024, quando houve 724 mil horas de aprendizado. Para se ter uma ideia da grandeza, 19 milhões de horas equivalem a 792 mil dias ou 2.168 anos. “É como se uma pessoa estudasse desde o surgimento do Império Romano até hoje. E ainda faltaria tempo”, brinca Thaís.

Boa parte dessas horas foi utilizada com cursos livres, que correspondem a 46% das matrículas via Unico Skill em 2025. Idiomas são 23%, pós-graduações são 11% e graduações correspondem a 10%. “Ter tantas matrículas em cursos livres mostra a força do lifelong learning, ou aprendizado contínuo, que também é uma habilidade em alta, segundo o Fórum Econômico Mundial”, afirma Thaís Azevedo.

Esse movimento aparece na trajetória de Amanda Carvalho, consultora de Pessoas e Cultura do Banco BV. “Em 2025, o vale-educação do Unico Skill foi essencial no meu desenvolvimento. Fiz curso de Gestão no RH com Inteligência Artificial no Ibmec, Liderança Ágil na Hyper Island e estou desenvolvendo meu inglês com aulas particulares no CNA”, conta a profissional, que também está iniciando curso de IA generativa no MIT.

Diferença no futuro

O vale-educação da Unico Skill é decisivo no futuro dos trabalhadores e empresas. Um levantamento junto a colaboradores que possuem o benefício mostra que 90% deles não estudariam se não fosse o incentivo do empregador. A atendente de farmácia Marciana Gomes Araújo, da Pague Menos, conta que via pouca perspectiva de se desenvolver profissionalmente antes de receber o vale-educação. “Até o ano passado, eu queria muito fazer faculdade, mas não estava preparada financeiramente. Agora, vou finalizar o primeiro semestre do curso de Farmácia.”

“Democratizar o acesso à educação é bom para as pessoas, mas também para as empresas, que ganham competitividade por terem uma força de trabalho mais qualificada e que produz melhor”, afirma Thaís Azevedo. O Brasil ocupa a 58ª posição no Ranking Mundial de Competitividade de 2025, do International Institute for Management Development, em uma lista com 69 nações, e o baixo nível educacional é, justamente, um dos fatores que puxam o país para baixo.

