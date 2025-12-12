Assine
Centenas de clínicas odontológicas adotam IA para vídeo

Em evento presencial focado no mercado odontológico, uma nova solução de vídeo com inteligência artificial foi adquirida por mais de 180 clínicas. A iniciativa coincide com uma tendência de crescimento do marketing digital no setor, impulsionada pelo comportamento dos pacientes que cada vez mais buscam clínicas online antes de marcar consultas.

DI
DINO
DI
DINO
Repórter
12/12/2025 16:07

Centenas de clínicas odontológicas adotam IA para vídeo

A adoção de ferramentas de vídeo com inteligência artificial (IA) em clínicas odontológicas vem crescendo no Brasil. No mais recente evento presencial dedicado ao tema, o SucessOdonto Presencial, que ocorreu em Campinas nos dias 6, 7 e 8 de novembro, foram vendidas licenças da nova solução da ICOM Marketing para mais de 180 clínicas, evidenciando o interesse crescente por tecnologia e marketing integrado no setor.

Segundo relatório de 2025 sobre marketing odontológico, cerca de 70% das práticas odontológicas utilizam redes sociais para divulgação. Dados da mesma fonte apontam que o vídeo marketing é usado por 55% das clínicas para educar e engajar pacientes.

O cenário de mercado reforça a relevância dessa adoção: o setor odontológico no Brasil movimenta cerca de R$ 38 bilhões por ano. Ao mesmo tempo, as clínicas enfrentam forte concorrência; estima-se que, em 2025, o país conte com mais de 75 mil clínicas ativas.

Especialistas da ICOM apontam que a adoção de vídeo e IA não representa apenas uma tendência de marketing, mas uma adaptação às mudanças no comportamento dos pacientes. O uso de inteligência artificial cresceu 167% na saúde nos últimos cinco anos, com destaque para automação de processos e otimização do relacionamento com pacientes, segundo matéria da Revista Vértice.

"A nova ferramenta de vídeo com IA, oferecida recentemente, aparece no mercado como resposta a esse movimento de digitalização, entregando não apenas conteúdo visual, mas também automação, agilidade e um fluxo mais profissional de atendimento e conversão de leads", afirma Fabio Avelar, CEO da ICOM Marketing.

"Devido à escala de adoção registrada no evento, a tendência é que soluções semelhantes se multipliquem nos próximos meses. Esse tipo de tecnologia tende a redefinir como clínicas odontológicas se posicionam no ambiente online e como atraem e se relacionam com seus pacientes", complementa Avelar.



Website: https://www.instagram.com/icommarketing/

