Centenas de clínicas odontológicas adotam IA para vídeo

A adoção de ferramentas de vídeo com inteligência artificial (IA) em clínicas odontológicas vem crescendo no Brasil. No mais recente evento presencial dedicado ao tema, o SucessOdonto Presencial, que ocorreu em Campinas nos dias 6, 7 e 8 de novembro, foram vendidas licenças da nova solução da ICOM Marketing para mais de 180 clínicas, evidenciando o interesse crescente por tecnologia e marketing integrado no setor.

Segundo relatório de 2025 sobre marketing odontológico, cerca de 70% das práticas odontológicas utilizam redes sociais para divulgação. Dados da mesma fonte apontam que o vídeo marketing é usado por 55% das clínicas para educar e engajar pacientes.

O cenário de mercado reforça a relevância dessa adoção: o setor odontológico no Brasil movimenta cerca de R$ 38 bilhões por ano. Ao mesmo tempo, as clínicas enfrentam forte concorrência; estima-se que, em 2025, o país conte com mais de 75 mil clínicas ativas.

Especialistas da ICOM apontam que a adoção de vídeo e IA não representa apenas uma tendência de marketing, mas uma adaptação às mudanças no comportamento dos pacientes. O uso de inteligência artificial cresceu 167% na saúde nos últimos cinco anos, com destaque para automação de processos e otimização do relacionamento com pacientes, segundo matéria da Revista Vértice.



"A nova ferramenta de vídeo com IA, oferecida recentemente, aparece no mercado como resposta a esse movimento de digitalização, entregando não apenas conteúdo visual, mas também automação, agilidade e um fluxo mais profissional de atendimento e conversão de leads", afirma Fabio Avelar, CEO da ICOM Marketing.

"Devido à escala de adoção registrada no evento, a tendência é que soluções semelhantes se multipliquem nos próximos meses. Esse tipo de tecnologia tende a redefinir como clínicas odontológicas se posicionam no ambiente online e como atraem e se relacionam com seus pacientes", complementa Avelar.