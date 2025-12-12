Grupo Gazin vence o 15º Prêmio Reclame AQUI 2025

O Grupo Gazin foi um dos grandes vencedores do 15º Prêmio Reclame AQUI 2025 ao conquistar o primeiro lugar nas categorias Varejo – Loja Física e Seguros. A companhia também obteve o segundo lugar nas categorias Colchões e Consórcios, além do quarto lugar em E-commerce. Considerada a principal premiação do país em relacionamento com o consumidor, a iniciativa reconhece empresas que se destacam pela excelência no atendimento e pela construção de uma reputação sólida junto ao público.

A cerimônia de premiação foi realizada em 9 de dezembro, no Espaço Unimed, em São Paulo, e registrou números recordes, com mais de 29 milhões de votos e a participação de mais de 2 mil empresas inscritas. O Reclame AQUI é um dos principais termômetros da relação entre consumidores e marcas no Brasil, reunindo reclamações sobre produtos e serviços e servindo como referência para avaliação da reputação empresarial.

Para concorrer ao prêmio, as empresas indicadas precisam atender a critérios como possuir reputação “Bom”, “Ótimo” ou “RA1000”, não apresentar histórico “em análise” desde maio de 2024 e estar cadastradas na plataforma desde novembro do ano anterior. Após essa etapa, a escolha dos vencedores é feita por meio do voto direto dos consumidores.

Segundo o presidente do Grupo Gazin, Gilmar Alves de Oliveira, o reconhecimento reforça o propósito da companhia. “Esse prêmio reafirma nosso compromisso permanente com a transparência, o respeito e a excelência no atendimento. Ser reconhecido pelo voto do consumidor confirma que estamos no caminho certo e que o nosso trabalho diário faz diferença na vida das pessoas”.