Atlantar integra inteligência para impulsionar o crescimento digital

O BD Grupo passa a adotar o nome Atlantar e anuncia a aquisição da Moinho Digital, ampliando o portfólio de soluções em estratégia, tecnologia e marketing. A mudança reforça o posicionamento do ecossistema como uma plataforma de inteligência integrada para acelerar crescimento e transformação em empresas privadas, instituições públicas e ambientes acadêmicos.

O Atlantar nasce para apoiar organizações que buscam ganho de eficiência, modernização dos processos e expansão de mercado. O ecossistema atua tanto na criação e evolução de marcas quanto na implementação de tecnologias capazes de impulsionar crescimento e competitividade, conectando estratégia, cultura e inteligência de dados em um só ambiente.

Na prática, isso permite que marcas contem com um único parceiro para ampliar competitividade, acelerar inovação, desenvolver novas capacidades digitais e construir presença estratégica em mercados altamente competitivos.

Mais de 12 anos no mercado

Fundado em 10 de dezembro de 2013 por Júlio Feiden, o grupo surgiu com a proposta de oferecer suporte estratégico em diferentes frentes. Em 2017, conquistou presença nacional e passou a atuar com visão 360º, incorporando soluções que conectam branding, tecnologia, marketing e transformação digital.

Hoje, o ecossistema mantém sedes em Tupandi, São Leopoldo (Unitec/Unisinos), Porto Alegre (Instituto Caldeira) e São Paulo, atendendo demandas de todo o Brasil, além de clientes em 10 países da Europa e América do Norte.

Inspirado na amplitude do oceano Atlântico

O nome Atlantar faz referência ao movimento constante, à expansão e à busca por horizontes estratégicos, valores que orientam a atuação do grupo desde sua fundação.

Com a nova aquisição, o ecossistema passa a ser composto por cinco frentes principais:

? SPO Tecnologia – criação de agentes de inteligência artificial capazes de automatizar tarefas, otimizar processos e apoiar decisões, além de integrar hardware, software e soluções para transformação operacional.

? BD&co. – branding, design, estratégia, produto e experiências de marca, criando conexões que geram valor, relevância e legado.

? Moinho Digital – marketing digital com foco em performance e conteúdo, agora integrada ao Atlantar a partir de dezembro.

? Atlantar Culture - preparação de lideranças e alinhamento de cultura organizacional para absorver inovação, garantindo que a tecnologia gere resultados através do engajamento das pessoas.

? Atlantar Labs - inteligência preditiva para antecipação de mercado. Cruza análise de tendências com ciência de dados para mapear oportunidades e desenhar jornadas de inovação que mantêm a empresa à frente do tempo.

Além de empresas privadas, o Atlantar atende setores governamentais e instituições de ensino, oferecendo soluções para ambientes B2B, B2G e universidades. Na carteira de clientes, estão organizações como Fórmula 1, Embraer, USP, Mercado Livre, Instituto Eurofarma e outras. Outras aquisições e parcerias estratégicas seguem em negociação via M&A, reforçando o plano de expansão do ecossistema.

Construção de verticais de negócios em 2026

Para 2026, o Atlantar prevê a redistribuição do seu ambiente em cinco verticais de negócios:

? Tech (tecnologia e IAs);

? Brands (branding e design);

? Culture (pessoas e organizações);

? Labs (inteligência preditiva, análise de dados e mapeamento de oportunidades);

? Growth (performance e vendas digitais).

O objetivo é ampliar capacidade, acelerar inovação e desenvolver soluções escaláveis, conectando tecnologia e estratégia em um modelo integrado. “Nosso foco é fortalecer, construir e trazer resultados para os atuais e futuros clientes, apresentando o poder do Atlantar e de todas as suas empresas”, afirma Júlio Feiden, CEO.

Culturas integradas para oferecer soluções mais estratégicas

Com a chegada da Moinho Digital, equipes e culturas passam oficialmente a trabalhar de forma integrada, unindo expertises complementares para oferecer soluções mais completas, inteligentes e estratégicas aos clientes em todo o Brasil.

Para os clientes atuais das empresas do grupo, isso significa um ambiente com 360º de oportunidades, somando tecnologia, estratégia, performance, visão e posicionamento em um único ecossistema colaborativo.

A Moinho Digital conta com mais de 9 anos de atuação, tendo atendido mais de 50 clientes, gerenciado mais de R$ 3 milhões em verba de anúncios e administrado mais de 125 marcas. Suas estratégias são desenvolvidas com foco em três pilares (criatividade, dados e estratégia), apoiando empresas em três momentos essenciais: posicionar, gerar oportunidades e escalar.

“Estamos em crescimento e em desenvolvimento. Esta união fortalece nossa estrutura, expande nossa expertise e amplia nossos recursos de inteligência estratégica e capacidade operacional”, destaca Ina Cunha, CEO da Moinho Digital.

Na última sexta-feira (5), ocorreu a primeira convenção que reuniu todas as equipes no Instituto Caldeira, em Porto Alegre. Além de apresentações institucionais e conversas com os sócios, o encontro promoveu networking, integração cultural e mapeamento de oportunidades internas entre as unidades de negócio.

Sobre o Atlantar

O Atlantar é um ecossistema de inteligência integrada que impulsiona negócios por meio de tecnologia, estratégia e inovação. Fundado em 2013, o grupo atua em múltiplas frentes conectando inteligência artificial (IA), branding, performance digital, cultura organizacional e inteligência preditiva, atendendo organizações privadas, governos e universidades. Com presença nacional e internacional, o Atlantar opera com foco em gerar impacto sustentável, relevância e transformação nos mercados e setores em que atua.