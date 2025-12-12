EcoRodovias doa mais de 26 mil brinquedos

Neste mês de dezembro, a EcoRodovias realiza mais uma edição da campanha “Papai Noel Existe”, iniciativa que completa 20 anos reforçando o compromisso social do grupo. A ação beneficiará 26.027 pessoas com brinquedos educativos produzidos com materiais sustentáveis. Entre os contemplados, além das crianças, estão 1.977 adultos com deficiências para os quais os brinquedos também têm função terapêutica e de estimulação cognitiva.

A campanha deste ano alcançará 101 instituições de ensino e acolhimento em 43 municípios distribuídos por Espírito Santo, Goiás, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, São Paulo e Tocantins. Segundo Marcela Laires, especialista ESG da companhia, a iniciativa reforça a atuação social da empresa e sua adesão aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da Organização das Nações Unidas (ONU). “É um movimento coletivo que fortalece vínculos e amplia nossa atuação junto às comunidades atendidas. Mas também percebemos uma intensa mobilização interna dos colaboradores de nossas unidades para fazer toda a logística que envolve essa campanha funcionar”, afirma.

Criada em 2006, a campanha nasceu da decisão da EcoRodovias de substituir presentes corporativos por doações que mobilizam parceiros, fornecedores e colaboradores. Desde então, mais de 280 mil crianças já foram presenteadas.

Investimentos e programas contínuos

Em 2024, a EcoRodovias ampliou em 50,9% seus investimentos em iniciativas voltadas ao desenvolvimento local, somando R$ 27,3 milhões. Foram beneficiados 56 municípios e 79 mil pessoas, por meio de ações alinhadas às necessidades regionais, incluindo educação no trânsito, educação ambiental, diversidade e inclusão, capacitação profissional, além de incentivo à cultura, esportes e saúde.

Agenda ESG 2030

A campanha “Papai Noel Existe” reforça o conjunto de compromissos assumidos na Agenda ESG 2030 da EcoRodovias, que inclui o fortalecimento de práticas socioambientais e a geração de valor para sociedade, meio ambiente e negócio. Em 2024, a empresa iniciou um processo de mapeamento de impactos positivos e negativos de suas operações, resultando em um Mapa Estratégico Socioambiental. O instrumento estabelece uma base relacional inédita, reunindo dados públicos e privados nas cidades localizadas ao longo dos 4.800 km administrados pelo grupo. O levantamento orienta a escolha de localidades que recebem projetos e ações sociais e ambientais, ampliando a assertividade e eficiência das ações socioambientais do grupo.

Sobre a EcoRodovias

A EcoRodovias administra 12 concessões de rodovias que somam 4,8 mil quilômetros de extensão em oito estados nas regiões Sul, Sudeste, Centro-Oeste, Norte e Nordeste. Controlada pelo Grupo ASTM, a companhia está presente em corredores rodoviários de escoamento da produção agrícola e industrial, bem como em relevantes eixos turísticos do país. Com o objetivo de contribuir para o desenvolvimento sustentável, a EcoRodovias mantém metas para alcançar novos patamares em reduções nas emissões de CO?, segurança, diversidade, equidade e inclusão. Como resultado de suas práticas, a empresa integra importantes carteiras da B3 relacionadas a práticas ESG, tais como índices de Sustentabilidade, Diversidade e Governança.