Vila Mariana ganha nova boutique da Giuliana Flores

A Giuliana Flores mantém ampliação no varejo físico e inaugura uma nova unidade na Vila Mariana, Zona Sul de São Paulo. Instalada na rua Vergueiro, nº 3.574, a loja, 3ª no formato boutique, foi projetada para proporcionar uma experiência personalizada em um espaço de 70 metros quadrados.

De acordo com a empresa, a escolha da Vila Mariana se justifica pela forte atividade cultural, ampla oferta de serviços e presença residencial com um comércio dinâmico, além de ser importante polo de educação e lazer.

A loja possui ambiente climatizado e área exclusiva para montagem de arranjos. Nesse espaço, o cliente é convidado a vivenciar uma experiência de compra mais emocional, consultiva e detalhada. Além dos tradicionais arranjos e buquês, a boutique oferecerá a linha completa da Giuliana Flores e parcerias exclusivas com marcas premium, ampliando as opções de presentes afetivos para todas as ocasiões e datas comemorativas. Mesmo atuando no e-commerce de flores há mais de 30 anos, a empresa preza pela experiência física para aproximar os clientes da marca.

Já a estratégia omnichannel fortalece a jornada do cliente e amplia as possibilidades de compra e relacionamento. As lojas também funcionam como ponto de retirada rápida (click & collect), integrando as vendas online da região.

Com a inauguração na Vila Mariana, a companhia chega à 19ª unidade, que se junta às lojas já estabelecidas em todas as cidades do ABC e regiões da capital paulista, como Higienópolis, Guarulhos, Mooca, Moema, Perdizes, Ipiranga, Tatuapé e Vila Nova Conceição. Além das lojas próprias, a empresa iniciou em 2025 sua expansão por meio de franquias.

Atualmente, a Giuliana Flores conta com oito quiosques, uma rede de 800 floriculturas associadas e 300 parceiros em marketplaces. Com um centro de distribuição de 2,7 mil metros quadrados localizado em São Caetano do Sul (SP), é possível entregar até 85% dos pedidos em até uma hora. Outro destaque são as máquinas de venda automática em locais estratégicos da capital e da Região Metropolitana, como aeroportos, teatros e centros de eventos.

“Nós estamos vivendo um momento de consolidação e expansão de marca, após 35 anos de história e mais de duas décadas de liderança no e-commerce. Queremos que o cliente vivencie uma experiência de compra sensorial, com o desejo de aproximar ainda mais do consumidor, unindo a tradição artesanal ao DNA digital”, compartilha Clóvis Souza, fundador e CEO da Giuliana Flores.